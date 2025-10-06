Πανσέληνος Οκτωβρίου: Τα 5 καλύτερα σημεία στην Αθήνα για να την απολαύσεις

Ο Οκτώβρης μπήκε για τα καλά και μαζί του έχει φέρει τις πρώτες βροχές, λίγη ψύχρα το βράδυ και μια δόση μελαγχολίας, συστατικά που δημιουργούν την τέλεια ευκαιρία για μια βραδινή βόλτα στη Αθήνα με θέα την μεγαλύτερη και πιο φωτεινή πανσέληνο του χρόνου, που θα κάνει την εμφάνιση της το βράδυ της Τρίτης (7/10).

Άλλωστε, η Πανσέληνος μπορεί να είναι η τελευταία σου ευκαιρία, πριν μπει ο χειμώνας, να απολαύσεις την αγαπημένη συνήθεια όλων των Αθηναίων: Άραγμα σε θέα με την παρέα σου.

Η Πανσέληνος του Οκτωβρίου γνωστή ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής», πήρε την ονομασία της από τη φθινοπωρινή ισημερία και τις αγροτικές παραδόσεις, ενώ λέγεται πως γιορταζόταν από τους αγρότες καθώς το φεγγάρι ήταν τόσο φωτεινό που τους επέτρεπε να τελούν γεωργικές εργασίες ακόμη και τη νύχτα.

Είναι η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025, αναμένοντας να φωτίσει ολόκληρη την Αθήνα και εμείς σου προτείνουμε τα πιο μαγικά σημεία της πόλης για να μην την χάσεις!

Λυκαβηττός

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από την λίστα η κλασσική και δημοφιλέστερη επιλογή: ο λόφος του Λυκαβηττού. Εκεί θα έχεις την ευκαιρία να δεις και να απολαύσεις τη θέα του πιο όμορφου φεγγαριού, έχοντας ολόκληρη την Αθήνα «στο πιάτο».

Η πλεονεκτική θέση του λόφου στο κέντρο της Αθήνας αλλά και η μεγάλη έκταση του, σου δίνει την δυνατότητα να βρεις το ιδανικό σημείο για εσένα και την παρέα σου για να δεις το πιο μαγευτικό τοπίο της Πανσελήνου που συνδυάζεται με τον φωτισμένο Παρθενώνα.

«Βραχάκια» Ακρόπολης

Άλλη μια κλασσική επιλογή είναι τα λεγόμενα «βραχάκια» της Ακρόπολης, στον λόφο του Αρείου Πάγου, στο κέντρο της Αθήνας.

Η μαγευτική θέα στη πόλη σε συνδιασμό με το φεγγάρι που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Παρθενώνα, δικαίως κάνει το σημείο ένα από τα πιο πολυσύχναστα και αγαπημένα των Αθηναίων ειδικά για βραδιές με πανσέληνο.

Η ατμόσφαιρα στο συγκεκριμένο spot είναι πάντα ζωντανή, με παρέες να κάθονται στα μάρμαρα, συζητώντας και απολαμβάνοντας τη θέα.

Ακρόπολη και Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης θα είναι ανοικτό όλη την Κυριακή έως τις 10 το βράδυ και αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία να συνδυάσεις τόσο την επίσκεψη στο Μουσείο που όλο αναβάλλεις με τους φίλους σου όσο φυσικά και με την θέαση της μοναδικής πανσελήνου του Οκτωβρίου.

Ανοικτό θα είναι και το εστιατόριο του 2ου ορόφου, αν θέλετε να απολαύσετε απο εκεί την θέα συνδιάζοντας την με ποιοτικό φαγητό.

Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο

Λίγη ώρα έξω από την Αθήνα, ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία που θα χαρίσει σε εσένα και την παρέα σου ίσως την καλύτερη θέα του φωτεινού φεγγαριού.

Το στοιχείο της θάλασσας σε συνδυασμό με την θέα του εντυπωσιακού και καλοδιατηρημένου ναού κάνουν το σημείο να ξεχωρίζει και να αξίζει την διαδρομή ως εκεί.

Πειραϊκή

Αν πάλι θες θάλασσα αλλά δεν θες να οδηγήσεις μέχρι το Σούνιο, μια βόλτα στην Πειραϊκή είναι η ιδανική εναλλακτική.

Από την Μαρίνα Ζέας μέχρι τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά και μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας μπορείς να απολαύσεις το γεμάτο φεγγάρι που καθρεφτίζεται στην θάλασσα του Σαρωνικού.

Μπορείς να διαλέξεις ένα σημείο δίπλα στο κύμα ή να περπατήσεις κατα μήκος της παραλιακής.