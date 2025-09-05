Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δούμε το «ματωμένο φεγγάρι» στον ουρανό

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, γνωστή ως «πανσέληνος του καλαμποκιού» θα κορυφωθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:10 ώρα Ελλάδας, σηματοδοτώντας την τελευταία πανσέληνο του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο.

Η ονομασία «πανσέληνος του καλαμποκιού» προέρχεται από την περίοδο συγκομιδής καλαμποκιού στη Βόρεια Αμερική, ενώ σε άλλες περιοχές αποκαλείται και «Φεγγάρι των Φρούτων».

Η ίδια πανσέληνος, λίγες ώρες νωρίτερα, θα έχει περάσει μέσα από τη σκιά της Γης, προκαλώντας μια ολική έκλειψη Σελήνης — το γνωστό «ματωμένο Φεγγάρι» — ορατή μόνο από την Ασία, την Αυστραλία και τον Ειρηνικό.

Η έκλειψη θα ξεκινήσει στις 15:28 GMT (18:28 ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθεί στις 20:55 GMT (23:55 ώρα Ελλάδας). Η φάση της ολικότητας θα διαρκέσει 82 λεπτά, από τις 17:30 έως τις 18:52 GMT (20:30 έως 21:52 ώρα Ελλάδας).

Η φάση της ολότητας θα διαρκέσει 82 λεπτά, ενώ ολόκληρη η έκλειψη, συμπεριλαμβανομένων των μερικών και πενουμβρικών φάσεων, θα διαρκέσει συνολικά 5 ώρες και 27 λεπτά.

Το φεγγάρι του Σεπτεμβρίου συχνά συγχέεται με το «Φεγγάρι του Θερισμού», τίτλος που αποδίδεται στην πανσέληνο πλησιέστερη στην φθινοπωρινή ισημερία (22 Σεπτεμβρίου). Το 2025, αυτή θα είναι η πανσέληνος της 7ης Οκτωβρίου. Η ονομασία «Καλαμποκένιο Φεγγάρι» προέρχεται από την περίοδο συγκομιδής καλαμποκιού στη Βόρεια Αμερική, ενώ σε άλλες περιοχές αποκαλείται και «Φεγγάρι των Φρούτων».

Για την καλύτερη παρατήρηση, συνιστάται η επιλογή σημείου με ανεμπόδιστη θέα προς την ανατολή κατά το σούρουπο. Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 21 Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσει μερική ηλιακή έκλειψη, ορατή από τη Νέα Ζηλανδία, τον Νότιο Ειρηνικό και την Ανταρκτική.