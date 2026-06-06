Μενού

«Το Πάντειο συμμετέχει στο Pride»: Η πολύχρωμη σημαία που τοποθετήθηκε στο πανεπιστήμιο

Το Πάντειο φέτος συμμετέχει στον εορτασμό του Pride, τοποθετώντας μια τεράστια πολύχρωμη σημεία στον χώρο του πανεπιστημίου.

Reader symbol
Newsroom
Η πολύχρωμη σημαία που τοποθετήθηκε στο Πάντειο
Η πολύχρωμη σημαία που τοποθετήθηκε στο Πάντειο | TikTok / panteionuniversity
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με αφορμή τον μήνα εορτασμού του Pride, τον Ιούνιο, στην αυλή του Παντείου τοποθετήθηκε μια τεράστια πολύχρωμη σημαία των ΛΟΑΤΚΙ+. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του λογαριασμού του πανεπιστήμιου από ένα βίντεο που μέχρι στιγμής έχει πάνω από 50 χιλ. προβολές.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται η σημαία να ανεμίζει και να είναι κρεμασμένη από έναν φοίνικα, ενώ στην λεζάντα αναγράφεται: «Η ορατότητα ξεκινά από τους χώρους που μας ενώνουν».

Επίσης, παρακάτω αναφέρεται πως το Πάντειο Πανεπιστήμιο φέτος συμμετέχει στον εορτασμό του Pride, με πολλούς χρήστες να επικροτούν στα σχόλια την δημιουργία του εν λόγω βίντεο.

@panteionuniversity 🏳️‍🌈 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στον φετινό εορτασμό του Pride. #PanteionUniversity #Pride2026 #AthensPride #CampusLife ♬ оригинальный звук - 🌿🍄🦋💗

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ