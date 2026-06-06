«Το Πάντειο συμμετέχει στο Pride»: Η πολύχρωμη σημαία που τοποθετήθηκε στο πανεπιστήμιο

Με αφορμή τον μήνα εορτασμού του Pride, τον Ιούνιο, στην αυλή του Παντείου τοποθετήθηκε μια τεράστια πολύχρωμη σημαία των ΛΟΑΤΚΙ+. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του λογαριασμού του πανεπιστήμιου από ένα βίντεο που μέχρι στιγμής έχει πάνω από 50 χιλ. προβολές.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται η σημαία να ανεμίζει και να είναι κρεμασμένη από έναν φοίνικα, ενώ στην λεζάντα αναγράφεται: «Η ορατότητα ξεκινά από τους χώρους που μας ενώνουν».

Επίσης, παρακάτω αναφέρεται πως το Πάντειο Πανεπιστήμιο φέτος συμμετέχει στον εορτασμό του Pride, με πολλούς χρήστες να επικροτούν στα σχόλια την δημιουργία του εν λόγω βίντεο.