ΠΑΟΚ: «Με πήραν και μου είπαν ότι ήταν νεκρός» - Αδελφός θύματος για τα λεπτά μετά την τραγωδία

Ο αδελφός ενός εκ των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία, μίλησε για το πώς έμαθε τα τραγικά νέα.

τροχαίο Ρουμανία
Το σημείο του τροχαίου στη Ρουμανία | OPINIA TIMISOAREI / YouTube
Τη στιγμή που έχουν επιβεβαιωθεί 7 νεκροί μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ που ενεπλάκησαν σε τροχαίο στη Ρουμανία, με τους υπόλοιπους τρεις να μην κινδυνεύουν άμεσα, έρχεται η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού ενός εκ των νεκρών.

Μεταξύ των θυμάτων, ένας 30χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη. Ο αδελφός του μίλησε στο MEGA, για τον τρόπο με τον οποίο έμαθε για το τραγικό συμβάν, και πώς το αντιμετώπισε.

«Ο αδελφός μου είναι στους νεκρούς. Δεν έχω μιλήσει ακόμα, τίποτα. Μίλησα μόνο με την πρεσβεία και μου επιβεβαίωσαν ότι ο αδελφός μου είναι νεκρός. Με κάλεσε ένα παλικάρι ότι κάτι έγινε σε άλλον και με πήραν τηλέφωνο.

Από εκείνη την ώρα ψάχνω να βρω τι και πώς. Μετά πήρα τηλέφωνο την πρεσβεία και έμαθα ότι ήταν όντως αυτός μέσα στους 7 νεκρούς. Τι να σου πω τώρα, εγώ επειδή έχω σύγχρονο αμάξι, από ό,τι είδα στο βίντεο δεν άναψαν φλας, μπορεί να τους χάλασε το τιμόνι».

