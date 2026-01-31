Μενού

ΠΑΟΚ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στα «αετόπουλα» του τροχαίου στη Ρουμανία

Τελέσθηκαν οι κηδείες των πέντε οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη και την Ημαθία.

Φόρος τιμής στο γήπεδο της Τούμπας για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Φόρος τιμής στο γήπεδο της Τούμπας για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ | Eurokinissi
Σε βαρύ κλίμα τελέσθηκαν σήμερα, (31/01 )οι κηδείες των πέντε οπαδών του ΠΑΟΚ , που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία,με φίλους και συγγενείς να δίνουν το τελευταίο αντίο στους αγαπημένους τους. Οι δύο φίλοι τους κηδεύτηκαν χθες σε Θεσσαλονίκη και Πιερία.

Σήμερα, κηδεύονται οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με την ακολουθία να πραγματοποιείται στις 13:00, ενώ οι σοροί τους βρίσκονταν στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Στις 12:00 τελέστηκε ακόμη μία κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 το μεσημέρι, γίνεται η ταφή ενός ακόμη θύματος στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης έκανε σαφές χθες ότι οι οικογένειες των θυμάτων δεν επιθυμούν να  υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη στις κηδείες των αγαπημένων τους προσώπων.

