ΠΑΟΚ: Την Κυριακή ένας αγώνας αφιερωμένος στα 7 «αετόπουλα» που δεν θα βρίσκονται πια στην κερκίδα

Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ βιώνει ξανά στιγμές βαθιάς θλίψης, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει τη νέα τραγωδία που χτύπησε την «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Επτά αετόπουλα έχασαν άδικα τη ζωή τους στο ταξίδι προς τη Ρουμανία, ενώ ένας ακόμη φίλος του Δικεφάλου υπέστη ανακοπή στο άκουσμα των τραγικών νέων.

Οκτώ ψυχές λείπουν πλέον από κοντά μας. Λείπουν από την Τούμπα, από τις κερκίδες, από την καρδιά του συλλόγου.

Με πληροφορίες από το paokmania.gr, την Κυριακή (1/2), στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, παίκτες, διοίκηση και φίλαθλοι θα σταθούν ενωμένοι για το τελευταίο «αντίο».

Η Τούμπα θα γίνει τόπος μνήμης και τιμής, ένα γήπεδο που θα αγκαλιάσει τις οικογένειες και θα φωτίσει τις μορφές των παιδιών που έφυγαν τόσο νωρίς.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε γενική είσοδο 5 ευρώ, ενώ σε συνεργασία με τους ΣΦ ΠΑΟΚ προετοιμάζει δράσεις αφιερωμένες στα αδικοχαμένα αετόπουλα. Ένας ακόμη αγώνας, αυτή τη φορά για εκείνους που ταξίδεψαν για την αγάπη τους την πιο μεγάλη, τον ΠΑΟΚ.