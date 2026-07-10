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Πάολα Ρεβενιώτη: Το Σάββατο η πολιτική κηδεία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Η πολιτική κηδεία της ακτιβίστριας αναμένεται να γίνει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στο Μετς, στις 12.00 το μεσημέρι.

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Πάολα Ρεβενιώτη
Πάολα Ρεβενιώτη | Npd photo
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Το Σάββατο 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη, στις 12.00 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στο Μετς.

Η ανακοίνωση των οικείων της αναφέρει πως αντί στεφάνων προτείνεται η στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα που έχουν ως βασική δραστηριότητα την ψυχολογική υποστήριξη κα την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων.

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Συγκεκριμένα, οι οικείοι της αναφέρουν:

«Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Αντί στεφάνων προτείνουμε τη στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας:

11528 Δίπλα Σου Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Athens Pride

Δικαιούχος: ATHENS PRIDE

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

IBAN:

GR61 0172 0800 0050 8007 5790 971

Red Umbrella Athens Κέντρο Ενδυνάμωσης για Άτομα που Εργάζονται στο Σεξ, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη της Θετικής Φωνής

Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

IBAN: GR8601720500005050045060697

Βασίλης Θανάσης

Ελίζα Τριανταφύλλου

Δανάη Μαραγκουδάκη»

 

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