Πάολα Ρεβενιώτη: Το Σάββατο η πολιτική κηδεία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Το Σάββατο 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη, στις 12.00 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στο Μετς.
Η ανακοίνωση των οικείων της αναφέρει πως αντί στεφάνων προτείνεται η στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα που έχουν ως βασική δραστηριότητα την ψυχολογική υποστήριξη κα την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων.
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Συγκεκριμένα, οι οικείοι της αναφέρουν:
«Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
Αντί στεφάνων προτείνουμε τη στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας:
11528 Δίπλα Σου Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Athens Pride
Δικαιούχος: ATHENS PRIDE
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
IBAN:
GR61 0172 0800 0050 8007 5790 971
Red Umbrella Athens Κέντρο Ενδυνάμωσης για Άτομα που Εργάζονται στο Σεξ, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη της Θετικής Φωνής
Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
IBAN: GR8601720500005050045060697
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