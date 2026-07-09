Η Πάολα Ρεβενιώτη πάλεψε μέχρι το τέλος για την αγάπη

Η Πάολα Ρεβενιώτη έζησε 10 ζωές σε μια. Γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Η πρώτη από όλες αυτές ήταν στη σχόλη του Πολεμικού Ναυτικού, από την οποία και την έδιωξαν και βρέθηκε στην Αθήνα, εκεί όπου ως ΛΟΑΤ άτομο, ξεκίνησε τους πρώτους της αγώνες, συμμετέχοντας στο Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδας.

Η Πάολα μπήκε μπροστά σε διαμαρτυρίες ενάντια στην αστυνομική βία, στο πλευρό των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, που μάχονταν για την κοινωνική και σεξουαλική τους απελευθέρωση. Εξέδωσε το περιοδικό Κράξιμο (1982-1993), το πρώτο στην Ελλάδα με queer θεματολογία, με συνεντεύξεις ανθρώπων του πνεύματος, με αρθρογραφία από ακτιβιστικές δράσεις ΛΟΑΤ πολιτών.

Στη δεκαετία του 1990 έγινε το πρώτο τρανς άτομο που έθεσε υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές (Οικολόγοι Εναλλακτικοί). Το 2019 έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα με το ΜεΡΑ25, καθώς και στις εκλογές του Μαίου 2023 και στις ευρωεκλογές του 2024.

Η ιδιωτική τηλεόραση της εποχής την καλούσε σε ζωντανές εκπομπές ως «αξιοπερίεργο» πρόσωπο, ίσως και ως αυτό από το οποίο «κινδυνεύουν τα παιδιά μας», αλλά η ίδια δεν φοβάται τίποτα και μιλάει ελεύθερα για τους έρωτες της, για το πεζοδρόμιο, για την καταπίεση που έχει δεχτεί ως τρανς άτομο, αλλά και για αγαπημένους της φίλους και όχι μόνο, όπως ο Κώστας Ταχτσής.

Ακτιβισμός και δράσεις

Διοργάνωσε ένα από τα πρώτα ελληνικά gay pride, το 1992, στο Λόφο του Στρέφη στην Αθήνα (εμφανίστηκαν και οι Στέρεο Νόβα), ήταν ένα από τα μέλη της ελληνικής ομάδας του διεθνούς ακτιβιστικού οργανισμού ACT UP, για την καταπολέμηση του AIDS. Το 2003 εξελέγη πρόεδρος του Σωματείου Αλληλεγγύης Τραβεστί Τρανσέξουαλ Ελλάδος (ΣΑΤΤΕ), μέσω του οποίου έδρασε υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Στο πέρασμα των ετών, σε συνεργασία με νέους κινηματογραφιστές, δημιούργησε ντοκιμαντέρ ακτιβιστικού χαρακτήρα με τις επωνυμίες 'ThePaolaProject' και ThePaolaTeam, ενώ εξέθεσε συλλογές με φωτογραφικό υλικό και άλλες καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Το 2021 δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Πικροδάφνες», στο οποίο συμπρωταγωνίστησε με την Εύα Κουμαριανού και την Μπέτυ Βακαλίδου.

Μέσα σε αυτή τη νέα ζωή, ανάμεσα στην τέχνη και τον ακτιβισμό, η Πάολα δεν ξέχασε την αγάπη. Υιοθέτησε ένα αγόρι, τον Ρουμάνο Κοστέλ Μοντεάνου, βάζοντας τη δική της «βόμβα» στο στερεότυπο αυτού που έχουμε συνηθίσει να περιγράφουμε ως «οικογένεια».

Κάτι που κρατάμε από την Πάολα Ρεβενιώτη

Η αξέχαστη συνέντευξη που πήρε από τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. το Κράξιμο και τα τεύχη του που σήμερα είναι δυσεύρετα σαν θυσαυροί στο μεταίχμιο λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας, οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις που έδωσε, σαν κι εκείνη στο «Θυρωρό της Νύχτας» στον Γρηγόρη Βαλλιανάτο, την ατελείωτη αγάπη που όρισε την σχέση της με τον Κοστέλ. Μα κυρίως, το Θάρρος.



