Η Πάολα Ρεβενιώτη πάλεψε μέχρι το τέλος για την αγάπη

Η Πάολα Ρεβενιώτη έζησε 10 ζωές σε μια. Γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Η πρώτη από όλες αυτές ήταν στη σχόλη του Πολεμικού Ναυτικού, από την οποία και την έδιωξαν και βρέθηκε στην Αθήνα, εκεί όπου ως ΛΟΑΤ άτομο, ξεκίνησε τους πρώτους της αγώνες, συμμετέχοντας στο Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδας.
Η Πάολα μπήκε μπροστά σε διαμαρτυρίες ενάντια στην αστυνομική βία, στο πλευρό των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, που μάχονταν για την κοινωνική και σεξουαλική τους απελευθέρωση. Εξέδωσε το περιοδικό Κράξιμο (1982-1993), το πρώτο στην Ελλάδα με queer θεματολογία, με συνεντεύξεις ανθρώπων του πνεύματος, με αρθρογραφία από ακτιβιστικές δράσεις ΛΟΑΤ πολιτών.
Στη δεκαετία του 1990 έγινε το πρώτο τρανς άτομο που έθεσε υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές (Οικολόγοι Εναλλακτικοί). Το 2019 έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα με το ΜεΡΑ25, καθώς και στις εκλογές του Μαίου 2023 και στις ευρωεκλογές του 2024.
Η ιδιωτική τηλεόραση της εποχής την καλούσε σε ζωντανές εκπομπές ως «αξιοπερίεργο» πρόσωπο, ίσως και ως αυτό από το οποίο «κινδυνεύουν τα παιδιά μας», αλλά η ίδια δεν φοβάται τίποτα και μιλάει ελεύθερα για τους έρωτες της, για το πεζοδρόμιο, για την καταπίεση που έχει δεχτεί ως τρανς άτομο, αλλά και για αγαπημένους της φίλους και όχι μόνο, όπως ο Κώστας Ταχτσής.
Ακτιβισμός και δράσεις
Κάτι που κρατάμε από την Πάολα Ρεβενιώτη
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