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Πάολα Ρεβενιώτη: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της - Με τη σημαία του ουράνιου τόξου σκεπάστηκε το φέρετρό της

Η Πάολα Ρεβενιώτη, η εκδότρια και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 68 ετών.

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Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI
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Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Η εκδότρια και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας άφησε σημαντικό το αποτύπωμά της στην ελληνική κοινωνία και πάλεψε, όσο λίγοι, για να γίνουν ορατοί άνθρωποι ξεχασμένοι (στην καλή περίπτωση) από το κοινωνικό σύνολο.

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το φέρετρό της ήταν καλυμμένο από την πολύχρωμη σημαία της κοινότητας. 

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Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI

Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών και το παρών έδωσαν πολλά γνωστά πρόσωπα.

Μεταξύ όσων βρέθηκαν στο ύστατο χαίρε ήταν ο επικεφαλής του Μέρα25, Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος και ο Κώστας Μπερικόπουλος.

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Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI
Πάολας Ρεβενιώτη
Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI

«Καλό ταξίδι, φίλη και συντρόφισσα» ανέφερε στο στεφάνι του κ. Βαρουφάκη, ενώ στεφάνι είχε στείλει και το ΠΑΣΟΚ.

Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI
Πάολας Ρεβενιώτη
Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI
Πάολας Ρεβενιώτη
Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη
Εικόνες από την κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη | EUROKINISSI

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