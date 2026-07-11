Πάολα Ρεβενιώτη: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της - Με τη σημαία του ουράνιου τόξου σκεπάστηκε το φέρετρό της

Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.
Η εκδότρια και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας άφησε σημαντικό το αποτύπωμά της στην ελληνική κοινωνία και πάλεψε, όσο λίγοι, για να γίνουν ορατοί άνθρωποι ξεχασμένοι (στην καλή περίπτωση) από το κοινωνικό σύνολο.
Όπως φαίνεται και από τις εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το φέρετρό της ήταν καλυμμένο από την πολύχρωμη σημαία της κοινότητας.
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Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών και το παρών έδωσαν πολλά γνωστά πρόσωπα.
Μεταξύ όσων βρέθηκαν στο ύστατο χαίρε ήταν ο επικεφαλής του Μέρα25, Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος και ο Κώστας Μπερικόπουλος.
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«Καλό ταξίδι, φίλη και συντρόφισσα» ανέφερε στο στεφάνι του κ. Βαρουφάκη, ενώ στεφάνι είχε στείλει και το ΠΑΣΟΚ.
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