Παπάγου: Η στιγμή που λεωφορείο «καρφώθηκε» σε μπαλκόνι

Λεωφορείο της γραμμής 409 προσέκρουσε σε κατοικία στην περιοχή του Παπάγου, με την κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το ατύχημα συνέβη στο τέρμα της γραμμής, στην πλατεία Κονίτσης, όπου το όχημα «γκρέμισε» το μπαλκόνι της κατοικίας.

Ευτυχώς, από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ η Τροχαία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξε τεχνική βλάβη ή άλλο πρόβλημα.