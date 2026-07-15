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Παπάς και παπαδιά στην Καβάλα υποδέχθηκαν το 14ο παιδί τους: H λύση στο δημογραφικό

Μια οικογένεια στην Καβάλα υποδέχθηκε το 14ο μέλος της, με τη γέννηση του παιδιού να πραγματοποιείται σε τοπική κλινική.

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Μαιευτήριο | Getty Images
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Το 14ο παιδί τους υποδέχθηκαν η Ευγενία και ο σύζυγός της, πατήρ Κωνσταντίνος, μεγαλώνοντας περαιτέρω την πολύτεκνη οικογένειά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου ενημέρωσης kavalanews, η γέννηση του νέου μέλους πραγματοποιήθηκε στη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική «Ελευθώ».

Με αφορμή το γεγονός, η διοίκηση της κλινικής προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγχαίροντας τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους και εκφράζοντας τις ευχές της για υγεία, δύναμη και οικογενειακή ευτυχία.

 

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