Παπάς και παπαδιά στην Καβάλα υποδέχθηκαν το 14ο παιδί τους: H λύση στο δημογραφικό

Το 14ο παιδί τους υποδέχθηκαν η Ευγενία και ο σύζυγός της, πατήρ Κωνσταντίνος, μεγαλώνοντας περαιτέρω την πολύτεκνη οικογένειά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου ενημέρωσης kavalanews, η γέννηση του νέου μέλους πραγματοποιήθηκε στη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική «Ελευθώ».

Με αφορμή το γεγονός, η διοίκηση της κλινικής προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγχαίροντας τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους και εκφράζοντας τις ευχές της για υγεία, δύναμη και οικογενειακή ευτυχία.