Παπαζάχος για τον σεισμό 5,2 ρίχτερ: «Δεν είμαστε βέβαιοι για το αν ήταν ο κύριος»

Ο καθηγητής Σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη Κώστας Παπαζάχος τοποθετήθηκε σήμερα για τον σεισμό των 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια, που έγινε αισθητός και στην Αθήνα.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» στο Open, καθησύχασε τους πολίτες για τον σεισμό λέγοντας ότι ενώ ήταν αισθητός δεν ήταν επικίνδυνος. Εξηγεί ότι στην Ελλάδα, σεισμοί 5 ρίχτερ γίνονται σχεδόν κάθε μήνα, άρα περίπου 12 τον χρόνο.

Αναφορικά με τους τίτλους ειδήσεων που αναφέρουν «άγνωστο και αχαρτογράφητο ρήγμα κοντά στα Στύρα Ευβοίας, το οποίο έδωσε το σεισμό», ο σεισμολόγος ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν χιλιάδες αχαρτογράφητα ρήγματα στην Ελλάδα που δεν έχουν επιφανειακή εκδήλωση και για αυτό δεν μπορεί να είναι όλα μελετημένα.

Επιπλέον, το ότι οι δονήσεις ήταν αισθητές είναι αδιαμφισβήτητο αλλά ο κύριος Παπαζάχος δηλώνει ότι ήταν υποδεκαπλάσιες από αυτές που αντέχουν τα σπίτια.

Παπαζάχος: «Δεν είμαστε βέβαιοι για το αν ήταν ο κύριος σεισμός»

Στην ερώτηση για το αν ήταν ο τελικός σεισμός ή αν θα υπάρξει και άλλος ο Κώστας Παπαζάχος επισημαίνει: «Δεν είμαστε βέβαιοι για το αν ήταν ο κύριος σεισμός. Δεν έχουν περάσει ούτε 48 ώρες. Αλλά η Αθήνα έχει τρία καλά. Πρώτον, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο σε μετασεισμούς. Δεύτερον, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο σε αυτή την περιοχή. Δεν έχει καταστραφεί ποτέ η Αθήνα από σεισμό. Τρίτον, ούτε επιφενειακά, ούτε υποθαλάσσια έχουν εντοπιστεί πολύ μεγάλα ρήγματα στην περιοχή». Στη συνέχεια ανφέρει ότι αν γίνει μεγαλύτερος σεισμός θα είναι της τάξεως των 6 ρίχτερ.

Μάλιστα δήλωσε μεταξύ άλλων «Εγώ αν ήμουν κάτοικος Αθήνας θα κοιμόμουν ήσυχος τα βράδια, αρκεί να μην είχε κάτι το σπίτι μου».