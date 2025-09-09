Σεισμός: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Δήμος Καρύστου - «Δεν υπάρχει ενεργό ρήγμα στην περιοχή»

Ο Δήμος Καρύστου, στην Εύβοια, θα τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τον σεισμό των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις 00:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09).

Στο Δημαρχείο Στύρων βρέθηκε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης και ο δήμαρχος της περιοχής του μετέφερε το αίτημα.

Παρά την ένταση της δόνησης, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, εκτιμώντας ότι πρόκειται πιθανότατα για τον κύριο σεισμό.

Σκορδίλης: «Δεν υπάρχει ενεργό ρήγμα στην περιοχή»

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Μανώλης Σκορδύλης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως η εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας είναι μέχρι στιγμής ομαλή και όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι δεν υπάρχει ενεργό ρήγμα στην περιοχή με δυνατότητα πρόκλησης ισχυρότερου σεισμού.

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μια περιοχή χωρίς ιστορικό ισχυρών δονήσεων, ενώ και το σεισμικό ρήγμα που ενεργοποιήθηκε φαίνεται πως είναι μικρού μεγέθους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκορδύλης.

Αν και είναι νωρίς για οριστικά συμπεράσματα, οι πρώτες εμπειρικές ενδείξεις δείχνουν πως πρόκειται για τον κύριο σεισμό. «Χρειάζονται τουλάχιστον 24 με 48 ώρες παρακολούθησης για να επιβεβαιώσουμε την εκτίμηση με μεγαλύτερη ασφάλεια», σημείωσε ο καθηγητής.

