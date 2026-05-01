Παρ' ολίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο του Αράξου: Στο νοσοκομείο τρεις δημοσιογράφοι μετά από τραυματισμό σε εκδήλωση

Σε σοβαρό περιστατικό μετραυματισμούς κατέληξε σήμερα (1/5) η τελετή υποδοχής αεροσκάφους γερμανικής εταιρείας τουρισμού, στον Άραξο Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης, υπέδειξαν σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης, προκειμένου να τραβήξουν ευκρινή πλάνα.

Περίπου 10 με 15 άτομα ακολούθησαν την οδηγία, και η σκάλα, που απεδείχθη αδύναμη για να συγκρατήσιι τόσο κόσμο, υποχώρησε και άνθρωποι κατέληξαν στο έδαφος, με τρεις εξ αυτών να τραυματίζονται και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Όπως επισημαίνει η τοπική ιστοσελίδα pelop.gr, άνθρωποι της εταιρείας επέμειναν ακόμη και μετά το περιστατικό, να πραγματοποιηθεί αναμνηστική φωτογράφιση, κάτι που δεν έγινε δεκτό από τους παρευρισκόμενους.

Παρόντες στο τραγικό συμβάν ήταν μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Γερμανίας Αντρέας Κιντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά, σε μια εικόνα που μόνο θετική διαφήμιση δεν συνιστά για τη χώρα.