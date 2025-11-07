Απίστευτο: Παραβατικός οδηγός McLaren τρέχει με αστραπιαία ταχύτητα - «Πάτα το», του απαντά η Τροχαία

Βίντεο που εγείρει ερωτήματα ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το οποίο δείχνει την Τροχαία να σταματά οδηγό που παραβιάζει τα όρια ταχύτητας και ύστερα να τον αφήνει να φύγει παροτρύνοντας μάλιστα να τρέξει με την ίδια ταχύτητα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «10 Παντού» στο Open, το συμβάν έλαβε χώρα το καλοκαίρι.

Στο ντοκουμέντο φαίνεται ένας οδηγός McLaren να τρέχει λίγο πριν τον σταματήσει η αστυνομία. Και ενώ σύμφωνα με τα μέτρα, αναμένεται η επιβολή προστίμου και ό,τι άλλο ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο αστυνομικός αφήνει τον οδηγό να φύγει.

Μάλιστα, στο ντοκουμέντο - το οποίο έχει αναρτηθεί στα social media προδίδοντας τον οδηγό και τον εν λόγω αστυνομικό - ακούγεται ο άνθρωπος της Τροχαίας να λέει «πάτα το», παροτρύνοντας έμμεσα να συνεχίσει την παράβαση.