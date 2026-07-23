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Τέμπη: Συνελήφθησαν δύο 18χρονοι για σακίδια με μολότοφ πριν από την πορεία

Σε δύο συλλήψεις 18χρονων για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στην πορεία των Τεμπών προχώρησε η αστυνομία.

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Πορεία για την τραγωδία στα Τέμπη, 2025
Πορεία για την τραγωδία στα Τέμπη, 2025 | Ρωμανός Λιούτας
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Στη σύλληψη δύο 18χρονων προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, καθώς φέρονται να είχαν αποκρύψει σακίδια με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς πριν από τη μεγάλη πορεία για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

 

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί είχαν κρύψει τα σακίδια σε διάφορα σημεία της Αθήνας, με σκοπό να τα παραλάβουν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ώστε να αποφύγουν τους προληπτικούς ελέγχους των αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα σακίδια περιείχαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς, καθώς και περίπου 14 βόμβες μολότοφ.

Όπως μεταδίδει το ERTNews oι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη πέντε άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, αλλά και των πέντε ταυτοποιημένων προσώπων, εξετάζονται κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για κατοχή και διακίνηση αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών.

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