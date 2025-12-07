Παραίτηση Σουρμελίδη από την Αυγή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο – Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σπύρος Σουρμελίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση της εφημερίδας «Αυγή» μετά το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης έκδοσης, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η παραίτηση έγινε δεκτή από τη διοίκηση της εφημερίδας, ενώ πηγές του ΣΥΡΙΖΑ διευκρίνισαν ότι το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο «δεν εκφράζει τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματος, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί από τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cnn.gr, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η εφημερίδα βρίσκεται στο επίκεντρο εσωτερικών συζητήσεων για τον ρόλο και τη γραμμή της.