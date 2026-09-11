Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele - Καταγγέλλει ημιτελές σχέδιο από πλευράς της κυβέρνησης

Την παραίτηση από τη θέση του Πρύτανη του ιδιωτικού πανεπιστημίου Keele Greece ανακοίνωσε ο καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας.

Ο καθηγητής κατέθεσε την παραίτησή του, η οποία στη συνέχεια έγινε δεκτή από τη διοίκηση του ιδρύματος. Όπως ανακοινώθηκε τη θέση αναλαμβάνει προσωρινά ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, ομότιμος Καθηγητής Μηχανολογίας τους Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνος Αρκουμάνης.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε στο esos, ο Οδυσσέας Ζώρας υπονόησε τον λόγο παραίτησής του, μιλώντας για αδράνεια και παλινωδίες της Πολιτείας σχετικά με τις άδειες των μη κρατικών πανεπιστημίων, καταγγέλλοντας συστηματική υπονόμευση του ακαδημαϊκού έργου.

Ειδικότερα, κατηγόρησε την Πολιτεία ότι δεν ενδιαφέρεται να εφαρμόσει το νομοθετικό πλαίσιο που η ίδια ψήφισε για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι μέσα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αποκαλύφθηκαν τα κενά ενός ημιτελούς θεσμικού πλαισίου, το οποίο εκθέτει σε κίνδυνο τα ιδρύματα που επένδυσαν στη χώρα, αλλά και τους φοιτητές.

Υπενθυμίζεται πως, το Keele είναι ένα από τα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία δόθηκε εκ νέου άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μετά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στη δήλωσή του ο κ. Ζώρας αναφέρει:

Α. Δεν μπορώ, ωστόσο, αποχωρώντας, να αποσιωπήσω μία πραγματικότητα που όλο αυτό το διάστημα δεν επιβάρυνε απλώς, αλλά συστηματικά-η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας-υπονόμευσε το έργο μας: τη διαρκή αδράνεια και τις παλινωδίες της Πολιτείας στην υλοποίηση του ίδιου του νομοθετικού πλαισίου που η ίδια θέσπισε για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Β. Δεν αρκεί να ψηφίζεται ένας νόμος αν η εφαρμογή του αφήνεται στην τύχη. Χρειάζεται πολιτική βούληση, θεσμική συνέπεια και έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που η ίδια η Πολιτεία όφειλε να έχει προβλέψει.

Γ. Η καθυστέρηση αυτή δεν έμεινε χωρίς τίμημα: οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέθεσαν δημόσια τα κενά ενός θεσμικού πλαισίου που η Πολιτεία άφησε ημιτελές, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ιδρύματα που επένδυσαν με καλή πίστη στη χώρα και φοιτητές που εμπιστεύτηκαν σε αυτήν το μέλλον τους.

Δ. Οφείλω να το πω χωρίς περιστροφές: η Πολιτεία δεν στάθηκε στο ύψος της δέσμευσης που η ίδια ανέλαβε. Καλωσόρισε την επένδυση, αλλά δεν διασφάλισε το θεσμικό της πλαίσιο. Υποσχέθηκε σταθερότητα, αλλά άφησε τα ιδρύματα εκτεθειμένα σε νομική αβεβαιότητα που θα μπορούσε -και έπρεπε- να είχε αποφευχθεί. Η θεσμική σταθερότητα δεν είναι φιλοφρόνηση προς τους επενδυτές. Είναι υποχρέωση του κράτους δικαίου. Ελπίζω ότι τα όσα βιώσαμε δεν θα αντιμετωπιστούν με αποσπασματικές διορθώσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά με ουσιαστική, έγκαιρη θωράκιση του θεσμού — κάτι που η Πολιτεία όφειλε να έχει πράξει εξαρχής.

Ε. Αποχωρώ με αίσθημα καθήκοντος εκπληρωμένου ως προς το ακαδημαϊκό έργο που μας αναλογούσε, και με ανησυχία για το θεσμικό περιβάλλον εντός του οποίου αυτό το έργο καλείται να συνεχιστεί. Εύχομαι στο «The University of Keele, Greece – Ν.Π.Π.Ε.» στους συναδέλφους και στους φοιτητές του, κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας τους.

Ζ.Θεωρώ χρέος μου, αποχωρώντας, να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς το Keele University, το οποίο εμπιστεύτηκε τη χώρα μας για μία επένδυση σημαντικού βεληνεκούς, με σαφή στρατηγική δέσμευση και μακρόχρονο ορίζοντα. Η ίδρυση του The University of Keele, Greece – Ν.Π.Π.Ε. δεν αποτέλεσε απλή διοικητική επέκταση, αλλά ουσιαστική πράξη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας – εμπιστοσύνη που το μητρικό Ίδρυμα στήριξε έμπρακτα, με σοβαρούς πόρους, με σταθερότητα σχεδιασμού και με ακαδημαϊκή σοβαρότητα σε κάθε στάδιο.

Η. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, με τη συμβολή όλων των μελών της ακαδημαϊκής και διοικητικής κοινότητας του Ιδρύματος, καταβάλαμε συστηματική προσπάθεια ώστε το The University of Keele, Greece – Ν.Π.Π.Ε. να λειτουργήσει με όρους ακαδημαϊκής αριστείας από την πρώτη ημέρα: θέσαμε τις βάσεις των προγραμμάτων σπουδών, στελεχώσαμε τις ακαδημαϊκές μονάδες με διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, αναπτύξαμε τις αναγκαίες υποδομές και θεσπίσαμε πολιτικές διασφάλισης ποιότητας συμβατές με τα διεθνή πρότυπα του μητρικού Πανεπιστημίου. Είμαι υπερήφανος για ό,τι χτίσαμε από κοινού, και πεπεισμένος ότι το Ίδρυμα διαθέτει σήμερα τα θεμέλια να συνεχίσει την πορεία του με συνέπεια προς την αποστολή του.