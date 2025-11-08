Παραλίγο να πέσει… ξύλο στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Δεν ήθελε ονομαστική ψηφοφορία το Προεδρείο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Αλεξανδρούπολη, λίγο πριν από την ψηφοφορία για το ψήφισμα του Σώματος.

Το προεδρείο, που ελέγχεται από τη ΝΔ, μόλις αντιλήφθηκε ότι πολλοί σύνεδροι της κυβερνητικής παράταξης επέλεξαν την αποχή ως διαμαρτυρία, προσπάθησε αρχικά να αποφύγει την ψηφοφορία και να περάσει το ψήφισμα της παράταξής της ως αυτό που εκφράζει την πλειοψηφία. Στη συνέχεια επιχείρησε μία «δια βοής» ή ψηφοφορία με ανατάσεις χειρών, όπου τα αποτελέσματα εκτιμούνται οπτικά.

Μπροστά σε αυτές τις μεθοδεύσεις, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εκπροσωπώντας ένα ενιαίο μέτωπο κεντροαριστερών δυνάμεων, ζήτησε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία και, σε περίπτωση διαφωνίας του προεδρείου, να παρέμβει η νομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ. Πρότεινε επίσης να κλείσουν οι πόρτες της αίθουσας για να αποφευχθεί διάλυση του συνεδρίου λόγω της έντασης που προκάλεσε το προεδρείο.

Το σώμα των συνέδρων αντιδρούσε έντονα στις μεθοδεύσεις, ενώ το προεδρείο βρέθηκε αντιμέτωπο με διαμαρτυρίες και πανδαιμόνιο, με τον κίνδυνο να ξεφύγει η κατάσταση ακόμα και σε χειροδικίες. Τελικά, η ψηφοφορία διεξήχθη με το κάθε σύνεδρο να σηκώνει το καρτελάκι του, καταγράφοντας επισήμως τις επιλογές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν 92 ψήφους υπέρ του ψηφίσματος της γαλάζιας παράταξης, 89 υπέρ της κεντροαριστεράς και 10 υπέρ του ψηφίσματος του ΚΚΕ. Έτσι, η παράταξη της ΝΔ βρέθηκε ουσιαστικά μειοψηφία, με το 48% των ψήφων υπέρ της, έναντι 52% που συγκέντρωσαν τα ψηφίσματα της αντιπολίτευσης