Θρίλερ η ψηφοφορία στην ΚΕΔΕ: Για μόλις 3 ψήφους δεν πέρασε το ψήφισμα Δούκα

Έντονο μήνυμα κοινωνικής και αυτοδιοικητικής δυσφορίας απέναντι στην κυβέρνηση εξέπεμψε το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Αλεξανδρούπολη, όπου η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας υπέστη σοβαρή φθορά, χάνοντας σημαντικό μέρος της επιρροής της.

Η ψηφοφορία για το ψήφισμα που καθορίζει το πλαίσιο δράσης των δήμων για το επόμενο διάστημα εξελίχθηκε σε πραγματικό «θρίλερ». Η πρόταση της «γαλάζιας» παράταξης του Λάζαρου Κυρίζογλου εγκρίθηκε μόλις με 92 ψήφους, έναντι 89 της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ενώ το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης (ΚΚΕ) έλαβε 10 ψήφους.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνει μια σαφή αλλαγή συσχετισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκλογές του Μαρτίου 2024, η παράταξη του κ. Κυρίζογλου είχε συγκεντρώσει 65,78% και 20 έδρες επί συνόλου 31, ενώ η «Αυτοδιοίκηση Τώρα» περίπου 30%. Η διαφορά αυτή σήμερα σχεδόν μηδενίστηκε, επιβεβαιώνοντας τη φθίνουσα δυναμική της κυβερνητικής πλειοψηφίας στους κόλπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οριακή επικράτηση

Η ψηφοφορία, σύμφωνα με πληροφορίες, διακόπηκε τρεις φορές λόγω εντάσεων και διαφωνιών, γεγονός που υπογραμμίζει το τεταμένο κλίμα στο εσωτερικό της ΚΕΔΕ.

Παρά τη μικρή διαφορά των τριών ψήφων, η παρουσία και η συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων που στηρίζουν τον Χάρη Δούκα κατέστησαν σαφές ότι η κυριαρχία της ΝΔ στο χώρο των δημάρχων αμφισβητείται πλέον ανοιχτά.

Το περιεχόμενο του ψηφίσματος Δούκα

Το ψήφισμα που κατέθεσε ο κ. Δούκας ζητούσε ρητή καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία –όπως αναφερόταν– «οδηγεί σε αδιέξοδο τους δήμους της χώρας» και προωθούσε την οργάνωση κινητοποιήσεων για τη διεκδίκηση των αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Σε δήλωσή του μετά το αποτέλεσμα, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε:

«Η πολιτική μας αγγίζει όλο και περισσότερο τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης. Υπάρχει μια δραματική αλλαγή συσχετισμών».

Ο ίδιος έκανε λόγο για μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας ώστε να περάσει το «ανώδυνο» για τη ΝΔ ψήφισμά της, προαναγγέλλοντας ότι θα εξεταστούν σοβαρές καταγγελίες για τη διαδικασία.

Μήνυμα δυσαρέσκειας

Πέρα από τη στενή αριθμητική μάχη, το αποτέλεσμα εκλαμβάνεται ευρύτερα ως πολιτικό μήνυμα αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής και ως ένδειξη δυσαρέσκειας των δήμων απέναντι στις επιλογές του Μεγάρου Μαξίμου, ιδίως μετά τις αποφάσεις για περιορισμό των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που –όπως καταγγέλλουν οι αυτοδιοικητικοί– οδηγούν σε διοικητικά και λειτουργικά αδιέξοδα.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, έκανε λόγο για «μεγάλη αυτοδιοικητική ανατροπή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ», τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αντανακλά «την αυξανόμενη αποστασιοποίηση της βάσης της Αυτοδιοίκησης από τις κυβερνητικές επιλογές».