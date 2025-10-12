Παραλίγο τραγωδία στη Ζάκυνθο: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούστηκε και τραυμάτισε διανομέα

Από τύχη γλίτωσε το βράδυ της Κυριακής ένας διανομέας, ο οποίος κινείτο στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, στη Ζάκυνθο, όταν αυτοκίνητο, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είχε αναπτύξει ταχύτητα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω του με σφοδρότητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οδηγός του αυτοκινήτου, Βούλγαρος υπήκοος, χτύπησε με τέτοια δύναμη πλαγιομετωπικά τον δικυκλιστή, που τον εκσφενδόνισε σε ύψος πάνω από δύο μέτρα, ενώ το μοτοποδήλατο εκτοξεύτηκε σχεδόν 100 μέτρα στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που κινούνταν.

Μάλιστα το αυτοκίνητό προσέκρουσε και τελικά σταμάτησε σε άλλο σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο έφτασε άμεσα η Τροχαία Ζακύνθου και ασθενοφόρο το οποίο και παρέλαβε τον τραυματία, ο οποίος, ευτυχώς, δεν έχει σοβαρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη του οδηγού, καθώς του έγινε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος, καθώς τα ποσοστά του αλκοόλ ήταν πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.