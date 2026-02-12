Παραλίγο τραγωδία στην Ελαφόνησο: Η στιγμή που θαλαμηγός «διαλύθηκε» στα βράχια

Θαλαμηγός προσέκρουσε σήμερα (12/2) στα βράχια, ανοιχτά της Ελαφονήσου και υπέστη ολική καταστροφή.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, επέβεναν τέσσερα άτομα και προσάραξε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ελεγχόμενη εισροή υδάτων.

Βίντεο δείχνει τη στιγμή του «παραλίγο» δυστυχήματος.

Ο ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος, κύριος Σπανός, δήλωσε δτο Mega, ότι υπήρξε λάθος εκτίμηση της πορείας του σκάφους, οδηγώντας σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση, ενώ τονίζει ότι δεν έχει σημασία το γεγονός ότι το πλοίο βρισκόταν σε καλή κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τοπικοί ψαράδες αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να σώσουν τους επιβάτες της θαλαμηγού, αποτρέποντας μια μεγαλύτερη τραγωδία. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος και προγραμματίζουν ενέργειες για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.