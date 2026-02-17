Παραμένει κρατούμενος ο Χρήστος Μαυρίκης - Αύριο η δίκη του στο Αυτόφωρο

Ξανά το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει αύριο, Τετάρτη (18/02) ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος έλαβε αναβολή για την εκδίκαση της υπόθεσης που εμπλέκεται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε να τεθεί υπό κράτηση.

Ο κατηγορούμενος αιτήθηκε την αναβολή της εκδίκασης, καθώς ζήτησε να προσκομίσει έγγραφα τα οποία, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν ότι κατείχε νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Παράλληλα, αιτήθηκε να αποφυλακιστεί ώστε να μπορέσει να συγκεντρώσει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό. Ο εισαγγελέας, ωστόσο, πρότεινε να παραμείνει σε κράτηση μέχρι να εκδικαστεί στο Αυτόφωτο η υπόθεση.

Διαβάστε ακόμα: Χρήστο Μαυρίκη, πάλι εσύ; Από τα «ΚΑΦΑΟ» των υποκλοπών στο ταμπούρωμα των Σπάτων

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μαυρίκης υποστήριξε ότι δεν προέβη σε παραβίαση του περιοριστικού όρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι»), ο οποίος του επιβλήθηκε τον Μάιο του 2025 για εμπλοκή σε άλλη υπόθεση, που αφορούσε δωροδοκία δικαστή.

Ο ίδιος τόνισε ιδιαίτερα ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά την αναβολή της δίκης για τις 18 Φεβρουαρίου 2026 αλλά και την παραμονή του κατηγορουμένου σε κράτηση μέχρι τότε.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για σειρά πλημμεληματικών πράξεων. Ειδικότερα, κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου-λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες κρότου-λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.