Μενού

Παράνομοι για την ΕΛΑΣ, «ήρωες» για τα μέλη: Γκρουπ στο διαδίκτυο «κάρφωνε» αστυνομικά μπλόκα

Συνελήφθησαν δύο άντρες για το δίκτυο των 201.000 που μετέτρεψε τα μπλόκα σε spoiler alert.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Δύο άνδρες, 29 και 55 ετών, συνελήφθησαν στην Αθήνα από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, κατηγορούμενοι ότι διαχειρίζονταν διαδικτυακές κοινότητες που λειτουργούσαν σαν «ραντάρ» για αστυνομικούς ελέγχους.

Οι τρεις ομάδες που ανέστειλε η ΕΛ.ΑΣ. συγκέντρωναν περισσότερα από 201.000 μέλη, τα οποία ενημερώνονταν σε πραγματικό χρόνο για μπλόκα και τροχονομικούς ελέγχους.

Για την Αστυνομία, οι κοινότητες αυτές αποτελούσαν σοβαρή απειλή για την οδική ασφάλεια, δίνοντας πλεονέκτημα σε παραβάτες του ΚΟΚ και όχι μόνο. Για αρκετούς χρήστες, όμως, οι ομάδες έμοιαζαν με «δίκτυο αλληλοενημέρωσης», μια μορφή «συλλογικής άμυνας» απέναντι στα πρόστιμα.

Το πού τελειώνει η αλληλεγγύη και πού αρχίζει η παρανομία, είναι ένα ερώτημα που μάλλον θα απαντηθεί στις δικαστικές αίθουσες.

Ο 29χρονος είχε τον ρόλο του υπερδιαχειριστή (Super Admin) σε ομάδα με 173.000 μέλη, ενώ παράλληλα έτρεχε ακόμη δύο κοινότητες σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη με περίπου 28.000 μέλη. Ο 55χρονος εμφανιζόταν ως Admin στην κύρια ομάδα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ