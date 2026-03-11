Παράσυρση με νεκρό στη Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 27χρονο οδηγό για τον θάνατο του 25χρονου

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 27χρονου οδηγού που συνελήφθη για τη θανατηφόρα παράσυρση 25χρονου πεζού, στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην περιοχή της Πολίχνης.

Η εισαγγελέας τού απήγγειλε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το δυστύχημα συνέβη χθες, στις 9 το βράδυ, στον οδό Αγνώστου Στρατιώτη. Υπό συνθήκες που ερευνώνται ακόμη, ο 27χρονος οδηγός Ι.Χ. βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ το όχημα «ανέβηκε» σε πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε δύο πεζούς- τον 25χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα κι έναν 24χρονο, που υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Σε παράνομη «κόντρα» παραπέπεμπει το δυστύχημα

Μετά την παράσυρση, το αυτοκίνητο προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνα φωτισμού και στάση λεωφορείου αλλά και σε δέντρο, πριν ακινητοποιηθεί.

Μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αναφέρουν ότι ο 27χρονος κινείτο με μεγάλη ταχύτητα. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο του κατηγορουμένου προπορευόταν άλλο αυτοκίνητο με επίσης μεγάλη ταχύτητα.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης που ανέλαβε την προανάκριση εξετάζει το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας. Από το σημείο συγκεντρώνεται υλικό από κάμερες ασφαλείας για να «φωτιστούν» οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο 27χρονος, μέσω του δικηγόρου του, εξέφρασε τη λύπη του για ό,τι συνέβη. «Αναγνωρίζω το κακό που προκάλεσα. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο» φέρεται να είπε προανακριτικά.