Και φέτος άκρως...αίθρια προβλέπεται η 28η Οκτωβρίου, καθώς η μέρα της παρέλασης και της εθνικής γιορτής θα συμπέσει με ένα διάλειμμα εξομάλυνσης του καιρού και ηλιοφάνειας.

Τη σχετική πρόβλεψη εξέδωσε ο γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, αναφέροντας πως αν και θα δοκιμαστούμε την επόμενη εβδομάδα με την κακοκαιρία, για την 28η ο καιρός προδιαγράφεται «μαλακός».

«Έρχονται και βροχές και καλοκαιράκι», έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook, προκαταβάλλοντάς μας όμως και για επιδείνωση του καιρού στις αρχές Νοεμβρίου.

Λιακάδα και ζέστη την 28η Οκτωβρίου

Ο κ. Καντερές γράφει: «Ύστερα από τις αξιόλογες βροχές που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες του μήνα από δυο ατμοσφαιρικές μεταβολές ακολούθησε ένα διάστημα μιας εβδομάδας τουλάχιστον ανομβρίας με εξαίρεση λίγες βροχές στη δυτική Πελοπόννησο.

Από αύριο Πέμπτη (16/10) και κυρίως την Παρασκευή έρχεται άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή από τη κεντρική Μεσόγειο που θα δώσει βροχές σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με εξαίρεση τη νοτιοανατολική, και κυρίως τη δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες πιθανόν ισχυρές.

Το Σάββατο τα φαινόμενα σχεδόν θα σταματήσουν, καθώς θα απομακρυνθεί η διαταραχή.

Τη Κυριακή δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από το Λιβυκό Πέλαγος τώρα θα συνοδευτεί με νέες βροχές, αλλά και τοπικές καταιγίδες, που θα κρατήσουν περισσότερο αφού θα συνεχιστούν Δευτέρα και Τρίτη και αφορούν ολόκληρη τη χώρα, ενώ τη Τετάρτη (22/10) βαθμιαία θα σταματήσουν.

Οι βροχές θα είναι ποτιστικές για τα χωράφια και τα δάση και αποδοτικές για τον υδροφόρο ορίζοντα και όχι μόνο.

Η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες θα κυμαίνεται στα επίπεδα των τελευταίων ημερών με λίγη ψύχρα τις νυκτερινές ώρες και κανονικές μέγιστες θερμοκρασίες.

Από τη Πέμπτη (23/10) έως και την Εθνική Εορτή τουλάχιστον θα κυριαρχήσουν οι λιακάδες και θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο φέρνοντας το Αγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι.

Φεύγοντας ο Οκτώβριος θα φέρει και άλλες βροχές και δεν θα είναι άνομβρος όπως ο περυσινός».