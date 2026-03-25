Παρέλαση στη Γαύδο: Μαθητές από τη Βούλα κράτησαν ψηλά τη σημαία στο ακριτικό νησί

Μπορεί η κακοκαιρία να ακύρωσε τις παρελάσεις σε Χανιά και Ρέθυμνο, και η ακριτική Γαύδος να μην έχει στα θρανία της ούτε έναν μαθητή, όμως η επέτειος της 25ης Μαρτίου γιορτάστηκε φέτος με περίσσια εθνική περηφάνια.
Το ακριτικό νησί πλημμύρισε με παιδικές φωνές και χαμόγελα, χάρη στην αξιέπαινη πρωτοβουλία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας και της δημάρχου Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη. Μια αντιπροσωπεία μαθητών ταξίδεψε από την Αττική για να τιμήσει την εθνική επέτειο, πραγματοποιώντας μια άκρως συμβολική παρέλαση που συγκίνησε τους λιγοστούς κατοίκους.
Με την ολοκλήρωση της παρέλασης, ακολούθησε μια ζεστή γιορτή με απαγγελίες ποιημάτων και ξεχωριστές δράσεις, δίνοντας ζωή και παλμό στο περήφανο νησί.
