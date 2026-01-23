«Παρέλαση» τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας: «Φεύγουμε αλλά ο αγώνας δεν σταματά»

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποχώρησαν από το μπλόκο που είχαν στήσει στη Νίκαια

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας πήραν τα τρακτέρ τους και λίγο πριν από τις 12:00, έφτασαν στο κέντρο της Λάρισας, όπου έστειλαν μήνυμα για συνέχεια του αγώνα.

Μετά από 55 μέρες παραμονής στα μπλόκα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αποχώρησαν συντεταγμένα από τη Νίκαια και εισήλθαν κορνάροντας στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας.

Με τον τρόπο αυτό θέλησαν να πουν ένα «ευχαριστώ» στους πολίτες που στάθηκαν στο πλευρό τους.

Ο Κώστας Χατζής, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ξεκαθάρισε πως η αποχώρηση από τα μπλόκα δεν σημαίνει και το τέλος του αγώνα.

«Παρέλαση» τρακτέρ στη Λάρισα | EUROKINISSI

«Σήμερα μετά από 55 μέρες ηρωικού αγώνα, αναστέλλουμε τις κινητοποιήσεις μας. Η υπόσχεση που δίνουμε σε όλο το λαό, που μας στήριξε αυτές τις μέρες και η στήριξή του ήταν συγκλονιστική, ήταν η ασπίδα μας για να αντέξουμε όλες αυτές τις πιέσεις, όλη αυτή τη συκοφάντηση, όλη αυτή την καταστολή, είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και με άλλες μορφές» επεσήμανε ο κ. Χατζής.

Ο αγώνας, όπως είπε, θα είναι ανυποχώρητος μέχρι να λυθούν τα αιτήματά τους, που είναι «αιτήματα επιβίωσης».

«Αυτή ήταν μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη που μπορεί να μην άπτεται με τα αιτήματά μας, τα αιτήματα του κλάδου, αλλά είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον, η ενότητα αυτής της κοινωνίας, η στήριξη στον αγώνα μας, η ενότητα στις κινητοποιήσεις μας, ότι λειτουργούσαμε όλη η Ελλάδα σαν ένα μπλόκο» υπογράμμισε.

Καταλήγοντας τόνισε πως «αυτό φοβούνται» και «βάλθηκαν με χίλιους δυο τρόπους να το σπάσουν, να το διαλύσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν».

«Ενωμένοι, και οι αγρότες αλλά και όλος ο λαός, η κοινωνία, θα συνεχίσουμε».