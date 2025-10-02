Η Εισαγγελία Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της 28χρονης εγκύου που πέθανε από αλλεργικό σοκ.

Προκαλεί ερωτήματα στην οικογένεια ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/9), χάνει τη ζωή η 28χρονη και μέχρι το απόγευμα έχει γίνει η κηδεία.

Ιατροδικαστική εξέταση πριν από την ταφή δεν έγινε.

Πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν πως οι συγγενείς της άτυχης εγκύου και μητέρας, δεν ζήτησαν κάτι τέτοιο.

Ένα δεύτερο ερώτημα που χρίζει κατεπείγουσας απάντησης, είναι για ποιον λόγο της χορηγήθηκε αντιβίωση. Ήταν απαραίτητη; Προηγήθηκαν οι απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις;

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, συγγενικό πρόσωπο κατήγγειλε πως άκουσε διαφωνία μεταξύ γιατρών έξω από τον θάλαμο, σχετικά με το αν η 28χρονη Σπυριδούλα θα πάρει κεφαλοσπορίνη, στην οποία αποδείχθηκε ότι ήταν αλλεργική.

Το τρίτο ερώτημα είναι, αν η κοπέλα ήταν μόνη της στον θάλαμο, την ώρα που εμφάνισε τα συμπτώματα από το αλλεργικό σοκ. Αυτό γιατί, συγγενείς καταγγέλλουν πως δεν υπήρχε επαρκής παρακολούθηση εκείνη τη στιγμή.

