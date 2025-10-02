Άρτα: Μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή από την οικογένεια της εγκύου

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Άρτας μετά τον αιφνίδιο θάνατο 28χρονης εγκύου, η οποία υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού στο νοσοκομείο της πόλης. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στη μαιευτική κλινική με αιμορραγία, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζητά πλήρη έλεγχο σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων ιατρικών πρωτοκόλλων.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις, αναφέροντας ότι κατά την εισαγωγή της δεν υπήρχε γιατρός παρών, ενώ το αντιβιοτικό φέρεται να της χορηγήθηκε κατόπιν τηλεφωνικών οδηγιών. Η νομική εκπρόσωπος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, γνωστοποίησε την πρόθεση κατάθεσης μηνυτήριας αναφοράς για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και αίτημα για εκταφή της σορού, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε πως η νεκροψία–νεκροτομή δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο θάνατος πιστοποιήθηκε από τους θεράποντες ιατρούς ως αναφυλακτικό σοκ, χωρίς να ζητηθεί σχετική εξέταση από την οικογένεια. Τόνισε, πάντως, ότι μέσω της ΕΔΕ θα διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και ενδεχόμενα ιατρικά σφάλματα.

Η 28χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε γνωστό ιστορικό αλλεργιών, υπέστη το θανατηφόρο σοκ λίγα μόλις λεπτά μετά τη χορήγηση της αντιβίωσης. Άφησε πίσω της τον σύζυγό της και το μόλις δύο ετών παιδί τους, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Άρτα: Ερωτηματικά για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Άρτας, ο θάνατος της γυναίκας συνδέεται με αλλεργικό σοκ που εκδηλώθηκε μετά τη λήψη αντιβιοτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Σήμερα», η οικογένεια της άτυχης γυναίκας δηλώνει συγκλονισμένη, υποστηρίζοντας ότι η 28χρονη δεν είχε κανένα ιστορικό αλλεργιών. Όπως τονίζουν, η αντίδραση ήταν αιφνίδια και ακολούθησε ακραία επιδείνωση της κατάστασής της, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για σαφές και τεκμηριωμένο πόρισμα.

Πηγή: ΕΡΤ