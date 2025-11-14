Μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν παρέμβαση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας, άνοιξαν πανό μπροστά στο μνημείο το οποίο αναγράφει: «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, άνδρες των ΜΑΤ περικύκλωσαν τα άτομα και ήδη έχουν γίνει 23 προσαγωγές.

Δείτε βίντεο από την αστυνομική επέμβαση:

Σε κείμενο που ανέβηκε στον λογαριασμό της ομάδας στο facebook, τονίζεται ότι το μνημείο είναι «μια υποκριτική ένδειξη τιμής από το ελληνικό κράτος προς όσους πέθαναν πολεμώντας στο όνομά του.»

Επίσης τονίζουν πως «Όσοι ανατριχιάζουν μπροστά από αυτό το μνημείο ισως θα πρέπει να απαντήσουν τι είναι αυτό που το προσβάλλει. Το προσβάλλουν μπροστά του τα «τσαντίρια», τα «φαναράκια από το ΙΚΕΑ» κι ένας απεργός πείνας που έχασε το παιδί του στον εσωτερικό πόλεμο της κοινωνίας με το κράτος;

Ή μήπως το προσβάλλουν οι ΟΠΕΚΕΠΕδες πίσω του; Το προσβάλλουν χαροκαμένοι γονείς και οι αλληλέγγυοι ή μήπως το προσβάλλουν, όχι οι «απόγονοι» του Κολοκοτρώνη και του Ανδρούτσου, αλλά οι απόγονοι του Μαυροκορδάτου και του Κωλέττη που φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη και σκότωσαν τον Ανδρούτσο;»

Καταλήγουν λέγοντας πως ο νόμος της κυβέρνησης δεν θα περάσει και «θα ακυρωθεί στην πράξη, όπως ακυρώθηκε η πανεπιστημιακή αστυνομία ή ο περιορισμός των διαδηλώσεων. Η καρδιά τους κράτους δεν θα αποκτήσει πράσινη ζώνη. Μέχρι τότε και ξύλο θα ρίξουν τα ΜΑΤ και συλλήψεις θα γίνουν, και ποινές θα πέσουν.

Αλλά το μέτρο θα παρακμάσει και θα ξεχαστεί σαν άλλη μια καθεστωτική πομφόλυγα από αυτές που τόσο έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Κι ας μας κοστίσει. Αυτή είναι η δική μας δουλειά.»