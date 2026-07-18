Παρέμβαση στο Άργος για την δολοφονία του 20χρονου και τις «μισαναπηρικές» δηλώσεις του δημάρχου

Παρέμβαση στο δημαρχείο Άργους και στην πόλη, έκανε η «Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων – Μηδενική Ανοχή» με αφορμή τη δολοφονία του 20χρονου από τα πυρά αστυνομικών και τις «μισαναπηρικές» - όπως χαρακτήρισε - δηλώσεις του δημάρχου Άργους που υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς.

Τα μέλη της κίνησης κόλλησαν αφίσες στην πόλη με το πρόσωπο του 20χρονου και την επιγραφή «Θοδωρής Ζαβραδινός - Καραμπαμπάς Δολοφονημένος από αστυνομικούς - Μηδενική ανοχή στον μισαναπηρισμό».

Σε ανάρτησή τους, αναφέρουν ότι συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλτέζο αλλά «ανεπιτυχώς».

Διαβάστε επίσης: «Είμαι η Βασιλική, στο φάσμα του αυτισμού και μένω στο Άργος, την πόλη που μας πυροβολεί στην πλάτη»

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η παρέμβαση της ΜΑ στο δημαρχείο Άργους - Μυκηνών.

Η συνάντηση βέβαια με τον δήμαρχο Γιάννη Μαλτέζο [edit: παρότι διήρκησε 35 λεπτά] ολοκληρώθηκε... ανεπιτυχώς. Δεν περίμεναμε τίποτα καλύτερο...

Ο μισαναπηρισμός (disablism) και η εξιδανικευμένη κανονικότητα (ableism), με βαθιές ρίζες στις ιδέες περί ευγονικής και τα ανθρωπομετρικά πρότυπα περί του «κανονικού», χρησιμοποιούνται συχνά ως αξιολογικό εργαλείο που καθορίζει ποιο ανάπηρο άτομο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να πραγματώσει τον οποιοδήποτε κοινωνικό ρόλο.

́Ο μισαναπηρισμός δεν αποτελεί κακή συμπεριφορά της στιγμής. Είναι σύνολο υποθέσεων, αντιλήψεων και πρακτικών που αψηφούν τα δικαιώματα των αναπήρων, μας αντιμετωπίζουν ως κατώτερους και μας οδηγούν σε αποκλεισμούς. Όπως ο ρατσισμός και ο σεξισμός, έτσι και ο μισαναπηρισμός περιγράφει σχέσεις εξουσίας, διακρίσεις και καταπίεση.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του μισαναπηρισμού είναι η άγνοια, η άγνοια σχετικά με την αναπηρία. Τα ανάπηρα άτομα εξαφανίζονται από τον δημόσιο χώρο, από την κοινή ύπαρξη:

με φυσικούς τρόπους (ιδρυματοποίηση, περιορισμό στους ιδιωτικούς χώρους, παρεμπόδιση της ελεύθερης κινητικότητας κ.α.)

μέσω του αποκλεισμού της δικής τους εμπειρίας, γνώσης, αφηγήσεων από τη συμμετοχή στην δημόσια σφαίρα, στην πολιτική, στην επιστήμη κ.λπ.

μέσω της κατασκευής τους ως παθητικά θύματα που ή χρήζουν βοήθειας/θεραπείας, ή είναι επικίνδυνα για την ύπαρξη των άλλων. Γιατί είναι παθητικά θύματα ή επικίνδυνα; Όχι εξαιτίας του κοινωνικού αποκλεισμού της αναπηροποίησης (αυτό πρέπει να εξαφανιστεί από την εικόνα), αλλά εξαιτίας της δικής τους βλάβης, του πώς υποτίθεται ότι είναι.

Η άγνοια, λοιπόν, για τους ανάπηρους είναι σκόπιμη και ποτέ απλά τυχαία.

Βασίζεται στην άρνηση της ισότιμης ένταξης των ανάπηρων και της κατασκευής τους ως επικίνδυνους ή κατώτερους/ευάλωτους άλλους.

Η φωτογραφία του συνανάπηρου μας δημοσιοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας του Ναταλίας την οποία και ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη.

Δημοσιοποιούμε τη φωτογραφία του Θοδωρή και επιδιώκουμε να γνωρίζει η κοινωνία το πρόσωπο που δολοφονήθηκε.

Οχι γιατί θέλουμε να συγκινήσουμε αλλά για να μην ξεχάσει κανείς το πρόσωπο που δολοφονήθηκε.

Να αποκτήσει ξανά ο Θοδωρής την παρουσία στον δημόσιο χώρο που του στερήσαμε.

Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο σημείο που οι αστυνομικοί τον δολοφονήσαν.



ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ, 20 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΣ,

ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ, ΣΤΑΖΕΙ ΑΙΜΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΥ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ, ΟΛΟΥΣ και ΟΛΑ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ

Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων»