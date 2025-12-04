Πάργα: Ένοπλη ληστεία και πυροβολισμοί - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, για τον εντοπισμό και της σύλληψη των κακοποιών που διέπραξαν ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Πάργα στις 11:15 το πρωί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που βρίσκονταν κοντά στο κοσμηματοπωλείο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δράστες ήταν 4-5 και οπλισμένοι.

Εισέβαλαν στο κατάστημα απείλησαν τον ιδιοκτήτη και άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα.

Κατά τη διαφυγή τους ήρθαν αντιμέτωποι με άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι βρίσκονταν στην παραλία της Πάργας. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν στον αέρα, προκειμένου να αποτρέψουν τους λιμενικούς να τους πλησιάσουν.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι ληστές, και το οποίο εγκατέλειψαν γιατί έπαθε λάστιχο στη διαδρομή διαφυγής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρει ίχνη από πυροβολισμούς.

Οι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, στην προσπάθειά του να προστατέψει την περιουσία του, τους κυνήγησε και τους πυροβόλησε.

Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν πρόκειται για 4 η 5 ληστές. Οι αστυνομικοί αξιοποιούν το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων.