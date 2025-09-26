Πάρις Ρούπος: «Διαστρεβλώθηκε η φράση του - Θα υποβάλλουμε μηνύσεις» είπε η δικηγόρος του

Ο Παρίς Ρούπος, γνωστός stand up comedian που απολύθηκε από την Pizza Fan για αστείο του, δήλωσε μέσω της δικηγόρου του Ελευθερία Τομπατζόγλου, πως θα προσφύγει νομικά «κατά των υποκινητών της βίαιης επίθεσης που έχει δεχτεί και οδήγησαν στην παράνομη απόλυσή του».

«Μετά από παράσταση stand up comedy, που δόθηκε στο πλαίσιο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στις 16.09.2025, ο Πάρις Ρούπος στοχοποιήθηκε από συγκεκριμένα άτομα για φράση που χρησιμοποίησε, το νόημα της οποίας και διαστρεβλώθηκε» σημειώνει μεταξύ άλλων η δικηγόρος του κωμικού.

Παράλληλα, τονίζει πως θα κινηθούν νομικά με μηνύσεις και αγωγές «και κατά όσων συνεχίζουν να επιτίθενται με οποιονδήποτε τρόπο σε εκείνον με αφορμή τα ανωτέρω».

Πάρις Ρούπος: Το δελτίο Τύπου της δικηγόρου του

«Αθήνα, 26.09.2025

Η αποσπασματική απομόνωση μίας φράσης δευτερολέπτων εργαλειοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό προς εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων αλλά και κατά την συνήθη πρακτική ατόμων, η συμμετοχή των οποίων στα κοινωνικά δρώμενα περιορίζεται σε διαδικτυακές φωνασκίες και μόνο.

Η διαφωνία με το περιεχόμενο ή ακόμα και η αδυναμία κατανόησης αυτού, δεν δίνουν κανένα δικαίωμα συμπεριφορών ανθρωποφαγίας, όταν μάλιστα οι συγκεκριμένες ομάδες είναι οι πρώτες που επικαλούνται την ελευθερία του λόγου για να εκφράζουν τις, μη ανεκτικές στο διαφορετικό και στην πραγματικότητα αντιδημοκρατικές, απόψεις τους.

Το ζήτημα θα λυθεί μόνο ενώπιον της δικαιοσύνης, αστικής και ποινικής, καθώς άμεσα θα υποβληθούν μηνύσεις και θα κατατεθούν αγωγές κατά των υποκινητών της βίαιης επίθεσης που έχει δεχτεί ο Πάρις Ρούπος και οδήγησαν στην παράνομη απόλυσή του, ενώ θα ακολουθήσουν οι ανάλογες κινήσεις και κατά όσων συνεχίζουν να επιτίθενται με οποιονδήποτε τρόπο σε εκείνον με αφορμή τα ανωτέρω.

Η συνήγορος του Πάρι Ρούπου

Ελευθερία Τομπατζόγλου»