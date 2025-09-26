Πάρις Ρούπος: Η προηγούμενη φορά που μπήκε στο μάτι του κυκλώνα ο stand up comedian

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σάτιρα του Πάρι Ρούπου προκαλεί αντιδράσεις, σχόλια αντικρουόμενα και ο ίδιος μπαίνει στο μάτι του κυκλώνα. Πριν το επεισόδιο με την Pizza Fun είχε «κρεμαστεί ξανά στα μανταλάκια». Είχε, μάλιστα, δεχθεί ακόμα και απειλές για τη ζωή του για ένα αστείο, σε παράστασή του, για την Κύπρο.

Είχε πει: «Μου δείχνει ένας φίλος έναν πλούσιο τύπο και μου λέει “αυτός ο τύπος έχει την μισή Κύπρο”. Τι εννοείς του λέω; Όλοι οι Κύπριοι έχουν τη μισή Κύπρο».

Είχε συνεχίσει με ατάκες: «Η μόνη ένωση που υπάρχει πλέον είναι στα φρύδια τους - Έχουμε Κύπριους εδώ σήμερα να κάνουμε ένα 'δεν ξεχνώ'; Αυτό το αστείο - Δε νομίζω να παίξω ποτέ στην Κύπρο. Από την άλλη δεν ξέρω αν θέλω κιόλας... Διχάζομαι».

Διαβάστε ακόμα: Πάρις Ρούπος: Η Pizza Fan απέλυσε τον κωμικό, επειδή το απαίτησε ο Μπογδάνος

Είχε κατηγορηθεί πώς υποστηρίζει τη διχοτήμηση της Κύπρου, ενώ Κύπριου του είχαν στείλει απειλητικά μηνύματα. Είχε μάλιστα, σε ανάρτησή του να εκφράσει τη λύπη του για όσους στεναχώρησε, τονίζοντας όμως πως δεν πρόκειται να υποκύψει σε απειλές.

Η ανάρτηση για το αστείο με την Κύπρο

«Πριν 2 μέρες έκανα το λάθος να ανεβάσω κομμένο απόσπασμα από τη stand-up comedy παράστασή μου “Δουλίτσα Να Υπάρχει” με αστείο που έχει αναφορά στη διχοτόμηση της Κύπρου. Και ήτανε λάθος γιατί με αυτή την επιλογή δεν προστάτευσα κυρίως τον εαυτό μου, το υπόλοιπο υλικό μου αλλά και όποιον ή όποια είδε αυτό το αστείο μεμονωμένα και “out of context” και χωρίς να γίνεται σαφές το ύφος της κωμωδίας που παρουσιάζω αλλά και η συγκεκριμένη περσόνα που έχω επί σκηνής, με λογικό ως αποτέλεσμα πιθανώς να ενοχληθεί.

Το αστείο αυτό το έλεγα για αρκετά χρόνια στις παραστάσεις μου χωρίς να έχει ποτέ αρνητική ανταπόκριση, ακόμα και σε κοινό με Ελληνοκυπρίους στη σύνθεσή του.

Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα το είχα αφαιρέσει από το πρόγραμμα χωρίς δεύτερη σκέψη.

Το απόσπασμα αυτό μοιράστηκε σε σελίδες και γκρουπς μεταξύ Κυπρίων, όπου μετά από σχετική “συστράτευση” αλλά και “φυτίλιασμα” από ορισμένα τοπικά media, εδώ και δύο ημέρες δέχομαι σε όλα μου τα social media μια ανήλεη επίθεση με στοχοποίηση, ακραίες ύβρεις, ψόφους, καρκίνους, κάλεσμα σε cancel και σε αναφορές για να μου κατεβάσουν τους λογαριασμούς μου, ποστ με τίτλο WANTED, απειλές για τη ζωή μου και για τους δικούς μου, ακόμα και βιντεοκλήσεις και “ψάρεμα” για να μάθουν πού βρίσκομαι, πού συχνάζω ή πού θα εμφανιστώ σύντομα για παράσταση, με προφανή σκοπό.

Δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των μηνυμάτων και σχολίων που λαμβάνω (τα οποία στρέφονται ακόμα και προς τους θεατές της εν λόγω παράστασης) είναι μια σειρά από ανορθόγραφες, χονδροφοβικές, ομοφοβικές, σεξιστικές φράσεις, ακροδεξιά ρητορική, χρυσαυγίτικα συνθήματα, ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς για Ελλαδίτες, Τουρκοκυπρίους και Τούρκους, από προφίλ που ανήκουν ξεκάθαρα σε εθνικιστές, ακροδεξιούς και φασίστες.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα παράπανω και τον άσχημο αντίκτυπο που είχε, κατέβασα το βίντεο με το αστείο.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, κατανοώ την ενόχληση και τη στεναχώρια που προκάλεσε το συγκεκριμένο κείμενο. Και σε όσους/ες Κυπρίους/ες ενοχλήθηκαν προσωπικά, πραγματικά και χωρίς υπαγόρευση από τρίτους, από αυτό το περιεχόμενο, δε μπορώ παρα να απολογηθώ για το λάθος μου αυτό και να εκφράσω τη λύπη μου για ό,τι συνέβη.

Σε τοξικά γκρουπς/σελίδες, ακροδεξιούς τραμπούκους και φασίστες, δεν πρόκειται να δώσω εξηγήσεις, να μπω σε κανένα διάλογο, ούτε να υποκύψω στον εκφοβισμό και τις απειλές τους.

Ανήκουν στο περιθώριο της ιστορίας και εκεί πρέπει να παραμείνουν, είτε αυτό αφορά την Κύπρο είτε την Ελλάδα.

Δεν είναι ένα κοινό στο οποίο θέλω να απευθύνομαι, ούτε ένα κοινό που ούτως ή άλλως θέλω να έχω στις παράστασεις και στα social μου.

Και τους καλώ να αποχωρήσουν από αυτά.

Αυτό το ποστ απευθύνεται κυρίως στο υγιές και καθαρά σκεπτόμενο κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας, που δεν κατευθύνεται από όχλους και κυνήγι ανθρώπων, το οποίο προσκαλώ να αφιερώσει χρόνο για να παρακολουθήσει ολόκληρη την παράστασή μου στο YouTube ώστε να διαπιστώσει ότι καταπιάνομαι με πολλά διαφορετικά θέματα, χωρίς να υπάρχει καμία εμμονή και εμπάθεια ούτε προς την Κύπρο ούτε προς οποιαδήποτε άλλη χώρα, θρησκεία, εθνικότητα και κοινωνική ομάδα.

Ταξίδεψα πρόσφατα στην Κύπρο για παραστάσεις όπου δέχθηκα μοναδική φιλοξενία από τους ντόπιους, θερμή υποδοχή από το εκεί κοινό, ενημερώθηκα περαιτέρω για την πρόσφατη ιστορία, και επισκέφθηκα και τα κατεχόμενα.

Πέρασα γενικά καταπληκτικά και θέλω να επιστρέψω σε αυτόν τον τόπο με χαρά.

Τα λέμε στις επόμενες παραστάσεις χωρίς φόβο και με πολύ πάθος.

Σας ευχαριστώ, Πάρις».

Διαβάστε ακόμα: Πάρις Ρούπος: Η απάντηση μετά την απόλυση - «Θα κινηθώ νομικά κατά του Μπογδάνου»

Σε συνέντευξη που είχε στο «Βήμα», είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Λένε ότι ένα αστείο πεθαίνει όταν βιντεοσκοπείται. Πριν περίπου από ένα χρόνο έμαθες ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει με το αστείο που ανέβασες για την Κύπρο και την κακοποίηση που υπέστης από ακροδεξιούς και φασίστες. Τι κρατάς από αυτή την ιστορία;

«Ενίοτε πεθαίνει και ο κωμικός. Όχι κυριολεκτικά εν τέλει αλλά με τόσες απειλές θανάτου, το είδα κάπου στον ορίζοντα. Το θέμα με το βιντεοσκοπημένο αστείο είναι ότι το απομονώνεις εύκολα. Όταν το ακούσεις ζωντανά ή έστω αν δεις σε βίντεο όλη την παράσταση, αντιλαμβάνεσαι πολύ πιο εύκολα το πλαίσιο και την ερμηνεία του. Αν μοιραστεί από μόνο τους και στους κατάλληλους κύκλους, γίνεσαι αμέσως απλά ένας κωμικός που προσβάλλει κάτι γιατί «έχει εμπάθεια, μίσος, άγνοια, είναι βαλτός» κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δικαιολογηθούμε σε φασίστες, γιατί ακριβώς δεν έχουν καμία πρόθεση να καταλάβουν έτσι κι αλλιώς. Λειτουργούν με διαφορετικά κίνητρα και με ψυχολογία όχλου. Δεν μας αφορούν ούτε μας ενδιαφέρει να τους «κερδίσουμε» ως κοινό. Αυτό που κρατώ είναι «μάθε καλύτερα πώς λειτουργεί το ίντερνετ και προστάτευσε έτσι τον εαυτό σου». Τότε πχ. ήμουν ακόμα νέος στο TikTok όπου ανέβασα το αστείο. Άσχετα που κάθε φορά που μπαίνω μέσα νιώθω και πιο γέρος».

