Παρίσταναν τους λογιστές, άρπαξαν 1 εκατ. ευρώ και πούλαγαν ναρκωτικά: «Μου πήραν ό,τι είχα»

Είχαν στήσει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο στην Κόρινθο και, παριστάνοντας τους λογιστές, κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες, ενώ παράλληλα διακινούσαν και ναρκωτικά.

Το κόλπο της σπείρας ήταν καλοστημένο.Τηλεφωνούσαν στα θύματα και τα πίεζαν να δώσουν άμεσα χρήματα, τάζοντας ανύπαρκτες κρατικές επιδοτήσεις ή απειλώντας τα με «τσουχτερά» φορολογικά πρόστιμα. Μόλις έπειθαν τον στόχο, έστελναν στο σπίτι του τους «εισπράκτορες» για να μαζέψουν μετρητά και χρυσαφικά.

Η μαρτυρία ενός από τα θύματα στο MEGA αποτυπώνει πλήρως τον θράσος των απατεώνων, που άδειαζαν τα σπίτια κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια των ιδιοκτητών:

«Ήρθαν εδώ, μου είπαν "είμαι από τον λογιστή σου κι αν έχεις τίποτα λεφτά, δήλωσέ τα για να έχεις αποζημίωση". Άρχισε να ρωτάει αν έχω πλυντήριο, κουζίνα... Ήρθε μία, πήρε ό,τι είχα στο τραπέζι, κάτι λεφτά και τα κοσμήματα της γυναίκας μου, και μου λέει "πάω να τα καταγράψω κάτω στο αυτοκίνητο"».

Η εγκληματική τους πορεία, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, έλαβε τέλος μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Δυτική Αττική, Κόρινθο και Ηράκλειο Κρήτης.

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 7 άτομα, εξιχνιάζοντας μέχρι στιγμής 41 περιπτώσεις απάτης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της συμμορίας δεν έμεναν μόνο στις απάτες, αλλά συμμετείχαν και σε παράλληλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.