Το Πάρκο Πάρου παρουσιάζει τον Robert McCabe

Μετά την ολοκλήρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ στο Πάρκο ‘25 τον Σεπτέμβριο με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου και χορού, το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου ανοίγει έναν νέο κύκλο πολιτιστικών δράσεων για το 2026 παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας διεθνούς εμβέλειας.

Από τις 28 Μαρτίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στον χώρο τέχνης Porto Aoussa στη Νάουσα Πάρου, φιλοξενείται η έκθεση «Αναμνήσεις από το Αιγαίο» του διεθνούς φήμης φωτογράφου Robert A. McCabe, με 82 επιλεγμένες φωτογραφίες που ο ίδιος ο δημιουργός επέλεξε ειδικά για την Πάρο, σε συνεργασία με τον επιμελητή της έκθεσης Κώστα Βιδάκη.

Μέσα από τον φακό του McCabe, ο επισκέπτης ταξιδεύει στα νησιά του Αιγαίου από τη δεκαετία του 1950 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε μια Ελλάδα πριν από την έκρηξη του τουρισμού και την έλευση των σύγχρονων μεταφορών. Οι φωτογραφίες του αποτυπώνουν ανθρώπους λιτούς και περήφανους, που ζουν και εργάζονται μέσα σε ένα αυθεντικό, ανεπιτήδευτο τοπίο.

Παιδιά που παίζουν σε χωμάτινες αυλές, γυναίκες στο κατώφλι των σπιτιών τους, ψαράδες που επιστρέφουν από το πέλαγος — μικρές στιγμές καθημερινότητας μετατρέπονται σε διαχρονικές εικόνες. Παράλληλα, οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν την αθωότητα νησιών όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, πολύ πριν μεταμορφωθούν σε κοσμοπολίτικους προορισμούς.

Η έκθεση «Αναμνήσεις από το Αιγαίο» δεν αποτελεί απλώς ένα αρχείο εικόνων μιας περασμένης εποχής. Είναι ένα συγκινητικό ταξίδι στον χρόνο και μια υπενθύμιση της απλότητας, της ανθρώπινης επαφής και της αυθεντικότητας που χαρακτήριζαν τα ελληνικά νησιά. Ένα οπτικό ημερολόγιο που καλεί τον επισκέπτη να σταθεί, να παρατηρήσει και να αναστοχαστεί πάνω στις αλλαγές του τόπου και των ανθρώπων του.

Σύντομο βιογραφικό – Robert A. McCabe

Ο Robert A. McCabe γεννήθηκε το 1934 στο Σικάγο και μεγάλωσε στο Rye της Νέας Υόρκης. Άρχισε να φωτογραφίζει σε ηλικία μόλις πέντε ετών, όταν ο πατέρας του τού χάρισε μια Kodak Baby Brownie. Το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1954, ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Princeton, ένα ταξίδι που έμελλε να καθορίσει ολόκληρη τη φωτογραφική του πορεία. Στις επόμενες επιστροφές του στη χώρα, ταξίδεψε εκτενώς στο Αιγαίο φωτογραφίζοντας τα ελληνικά νησιά, ενώ το 1957 πραγματοποίησε σειρά φωτογραφιών για το National Geographic.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί διεθνώς σε σημαντικά μουσεία και εκθεσιακούς χώρους, μεταξύ των οποίων το Μουσείο Ακρόπολης, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Μουσείο Μπενάκη, ενώ φωτογραφίες του έχουν εκτεθεί σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2026, παρουσιάστηκε στον χώρο της γκαλερί Αίθουσα Τέχνης Αθηνών φωτογραφικό του λεύκωμα και μια παράλληλη έκθεση με τίτλο «Οι Δελφοί τη δεκαετία του 1950 με τον φακό του Robert McCabe», που αποτυπώνει το δελφικό τοπίο και τα μνημεία του μέσα από το χαρακτηριστικό «απολλώνιο φως» που αιχμαλωτίζει ο φακός του καλλιτέχνη.

Το έργο του McCabe αποτελεί σήμερα μια πολύτιμη οπτική μαρτυρία της μεταπολεμικής Ελλάδας και της αυθεντικής ζωής στα ελληνικά νησιά, πριν από τις μεγάλες αλλαγές που έφερε ο σύγχρονος τουρισμός.

Πληροφορίες έκθεσης

Τίτλος: Αναμνήσεις από το Αιγαίο

Καλλιτέχνης: Robert A. McCabe

Διάρκεια: 28 Μαρτίου – 30 Σεπτεμβρίου 2026

Εγκαίνια: Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, 19:00

Porto Aoussa Art Space, Naoussa, Paros

Free admission

Μείνετε συντονισμένοι με τα νέα του Πάρκου Πάρου και μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο https://parospark.com & www.facebook.com/parospark

Επικοινωνία

Άι-Γιάννης Δέτης, Νάουσα Πάρος, 844 01

+30 22840 52908