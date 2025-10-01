ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25: Ήχησαν σε όλη τη χώρα οι σειρήνες - Βίντεο από την άσκηση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση δοκιμαστικής ενεργοποίησης των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».
Στις 11:00 ήχησε σε όλη την επικράτεια σήμα αεροπορικής επίθεσης, με τον συναγερμό να λήγει πέντε λεπτά αργότερα.
Ακολούθησε ειδική, τοπική δοκιμή στον Βορειοανατολικό Τομέα της χώρας (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Λέσβος και Λήμνος), η οποία ολοκληρώθηκε στις 11:15 το πρωί. Η άσκηση έχει πλέον ολοκληρωθεί και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.
