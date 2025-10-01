Μενού

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25: Ήχησαν σε όλη τη χώρα οι σειρήνες - Βίντεο από την άσκηση

Η άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Reader symbol
Newsroom
Σειρήνες πολιτικής προστασίας
Σειρήνα πολιτικής προστασίας στην Αθήνα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση δοκιμαστικής ενεργοποίησης των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

​Στις 11:00 ήχησε σε όλη την επικράτεια σήμα αεροπορικής επίθεσης, με τον συναγερμό να λήγει πέντε λεπτά αργότερα.

​Ακολούθησε ειδική, τοπική δοκιμή στον Βορειοανατολικό Τομέα της χώρας (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Λέσβος και Λήμνος), η οποία ολοκληρώθηκε στις 11:15 το πρωί. Η άσκηση έχει πλέον ολοκληρωθεί και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ