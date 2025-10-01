ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25: Ήχησαν σε όλη τη χώρα οι σειρήνες - Βίντεο από την άσκηση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση δοκιμαστικής ενεργοποίησης των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

​Στις 11:00 ήχησε σε όλη την επικράτεια σήμα αεροπορικής επίθεσης, με τον συναγερμό να λήγει πέντε λεπτά αργότερα.

​Ακολούθησε ειδική, τοπική δοκιμή στον Βορειοανατολικό Τομέα της χώρας (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Λέσβος και Λήμνος), η οποία ολοκληρώθηκε στις 11:15 το πρωί. Η άσκηση έχει πλέον ολοκληρωθεί και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.