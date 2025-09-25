Παρμενίων 25: Ξεκινά αύριο η στρατιωτική άσκηση - Οι πέντε στόχοι για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Παρμενίων 25» θα διεξαχθεί από αύριο, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Η «Παρμενίων 25» είναι τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες.

Παρμενίων 25: Οι 5 στόχοι της άσκησης

Κύριοι σκοποί της άσκησης είναι:

H εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση ενώ παράλληλα επιδιώκονται: Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων με κατάλληλη προσαρμογή στην κατάσταση, τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις και σχέσεις της χώρας. Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων παράλληλα με τη δοκιμή των σχεδίων και διαδικασιών συνεργασίας με υπηρεσίες Παλλαϊκής 'Αμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης. Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων πολιτικών και στρατιωτικών φορέων κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής επιχειρησιακής σχεδίασης. Η δοκιμή και συνεργασία όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων και ο συγχρονισμός τους στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε ρεαλιστική βάση και επί 24ώρου βάσεως.

Παρμενίων 2025: Τι είναι - Η ιστορία της

Πήρε το όνομα της από τον Παρμενίωνα, τον περίφημο στρατηγό της Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, και έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Φίλιππου Β’ και του Μ. Αλεξάνδρου.

Πραγματοποιείται σε όλο τον Ελλαδικό χώρο κατά τους πρώτους μήνες του Φθινοπώρου. Στην άσκηση, εκτός από το ΓΕΕΘΑ, τα Γενικά Επιτελεία και τις Μείζονες Διοικήσεις με τις υποτεταγμένες μονάδες, συμμετέχουν και φορείς του Πολιτικού Τομέα.

Παρμενίων 2025 - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα για την άσκηση «Παρμενίων 2025»:

11:00 – Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας.

– Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας. 11:05 – Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας..

– Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας.. 11:30 – Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας..

– Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας.. 11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της Επικράτειας..

– Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της Επικράτειας.. 12:20 – Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα).

– Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα). 12:25 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

– Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα). 12:40 – Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα).

– Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα). 12:45 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

Παράλληλα με τις σειρήνες, θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών με σύντομους, συνεχόμενους ήχους διάρκειας τριών λεπτών, σε ταχύ ρυθμό.

Η Περιφέρεια υπογραμμίζει ότι πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρχών και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Η Άσκηση «Παρμενίων 2025» αποτελεί την ετήσια διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας, που σχεδιάζεται και εκτελείται από το ΓΕΕΘΑ, με τη συμμετοχή όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.