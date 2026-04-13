Παρ΄ολίγον τραγωδία στο Αλιβέρι με παιδί 1,5 έτους: Κατάπιε πετρέλαιο

Προσήχθη ο πατέρας του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Πώς συνέβη το σοβαρό περιστατικό στο Αλιβέρι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Παρόλιγο τραγωδία στο Αλιβέρι, όπου ένα νήπιο 1,5 έτους κατάπιε πετρέλαιο.

Όπως γίνεται γνωστό από το eviaonline.gr,  το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. 

Η οικογένεια είχε έρθει από την Αθήνα για την περίοδο του Πάσχα στην περιοχή.

Οι γιατροί αντέδρασαν αμέσως στο περιστατικό ακολουθώντας ότι προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις.

Το παιδί διακομίστηκε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και από εκεί στην Αθήνα και το Παίδων, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Για την υπόθεση υπήρξε επέμβαση της αστυνομίας, που προσήγαγε τον πατέρα, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. 

Κατά το τοπικό μέσο, στην κατάθεσή του, ο πατέρας σημείωσε πως έβαλε ο ίδιος στο στόμα του ένα μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο καθώς έγραφε κάτι διαφορετικό στην ταμπέλα. 

