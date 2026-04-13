Ιστορική ήττα, μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης, γνώρισε ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία παρά την εξόφθαλμη στήριξη που γνώρισε και από τις ΗΠΑ, με τον αντιπρόεδρό τους, να ταξιδεύει στη χώρα πρις τις εκλογές της 12ης Απριλίου για να τον ενισχύσει.

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί εδώ και καιρό μια πρόκληση και μια απογοήτευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η ήττα του χαιρετίστηκε ως μια πιθανή στιγμή για ριζική αλλαγή μετά από χρόνια συγκρούσεων μεταξύ Βρυξελλών και Βουδαπέστης.

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος του εκτελεστικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς άρχιζαν οι ψήφοι.

Ο Όρμπαν έχει συχνά σταθεί εμπόδιο στην επίτευξη κρίσιμων πολιτικών στόχων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του μπλοκαρίσματος ενός δανείου προς την Ουκρανία και πακέτων κυρώσεων που στοχεύουν τη Ρωσία. Η κυβέρνησή του θεωρείται εδώ και καιρό ως κίνδυνος για την ασφάλεια λόγω των σχετικά στενών δεσμών της με το Κρεμλίνο.

Με τη νίκη του κόμματος της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας, με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ, αυτό θα μπορούσε να αρχίσει να αλλάζει.

Ο κ. Μαγιάρ και το κόμμα του Τίσα έχουν υιοθετήσει έναν πιο φιλικό τόνο τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και προς το ΝΑΤΟ. Καθώς η ψηφοφορία βρισκόταν σε εξέλιξη, ο ίδιος επεσήμανε ότι λάμβανε χώρα στην επέτειο της ψηφοφορίας του 2003 υπέρ της ένταξης της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - ένα πιθανό σημάδι ότι ήθελε να σπάσει την εχθρότητα του αντιπάλου του προς τις Βρυξέλλες.

Η νέα ηγεσία αναμένεται να ανοίξει άμεσα τον δρόμο για ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο έχει παγώσει εδώ και εβδομάδες λόγω των αντιρρήσεων του Όρμπαν.

Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους η Ουγγαρία ήταν απλώς μια διχαστική φωνή. Τώρα, άλλες διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών σε ακανθώδη ζητήματα που απαιτούν ομοφωνία - συμπεριλαμβανομένης επέκτασης της ΕΕ- μπορεί να βγουν στο φως.

«Κάνει τα πράγματα ευκολότερα: Δεν έχετε τον συστηματικό εκβιασμό» δήλωσε ο Έρικ Μορίς, αναλυτής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής, αναφερόμενος στα συχνά εμπόδια που έχει θέσει ο Όρμπαν. «Αλλά δεν κάνει τα πράγματα εύκολα».

«Το αποτέλεσμα των εκλογών αλλάζει τα δεδομένα για την Ευρώπη», δήλωσε ο Μουτζτάμπα Ραχμάν, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη στον Όμιλο Ευρασίας, μια συμβουλευτική εταιρεία πολιτικού κινδύνου.

Το θολό μήνυμα για η Ρωσία

Αλλά και ο Μαγιάρ είναι σκεπτικιστής απέναντι σε ορισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές. Σε μια εποχή που το μπλοκ προσπαθεί να διακόψει τους ενεργειακούς δεσμούς του με τη Ρωσία, έχει δηλώσει ότι ενώ η Ουγγαρία θα πρέπει να απογαλακτιστεί από την εξάρτηση, οι ρωσικές εισαγωγές πρέπει να παραμείνουν μια επιλογή. Το κόμμα του έχει επίσης αντιταχθεί σε ορισμένες προσεγγίσεις αλλαγών στις πολιτικές μετανάστευσης.

Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν έχει γίνει αντικείμενο έντονου ελέγχου και μομφής για διαρροές στη Ρωσία. Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μέλη της κυβέρνησης ανταλλάσσουν πληροφορίες από συναντήσεις της ΕΕ με το Κρεμλίνο.

Η πιο απρόσκοπτη συνεργασία με τις Βρυξέλλες θα μπορούσε να αποδειχθεί επικερδής για την Ουγγαρία.

Ο νέος πρωθυπουργός είναι πιθανό να προσπαθήσει να ξεκλειδώσει χρηματοδότηση αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει παγώσει από τις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου ενός πακέτου επιχορηγήσεων περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που απαιτεί δράση μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Η Ουγγαρία εργάζεται επίσης για 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια επανεξοπλισμού.

Η ήττα του Όρμπαν σημαίνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει ίσως τον πιο ένθερμο εσωτερικό της κριτή.

Κατά την προεκλογική περίοδο, το στρατόπεδο του κ. Όρμπαν επέμενε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμειγνύεται στην ψηφοφορία, συχνά κάνοντας ισχυρισμούς με ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία. Η κυβέρνηση Τραμπ υιοθέτησε αυτή τη γραμμή, με τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να κατηγορεί τις Βρυξέλλες για «ένα από τα χειρότερα παραδείγματα εκλογικής παρέμβασης που έχω δει ή διαβάσει ποτέ» κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Βουδαπέστη την περασμένη εβδομάδα.