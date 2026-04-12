Η Βίκυ Φλέσσα επιστρέφει στην ΕΡΤ - Η εκπομπή που θα παρουσιάζει

Η Βίκυ Φλέσσα είναι ένα πρόσωπο ταυτισμένο με την εικόνα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η εκπομπή της «Στα Άκρα» ήταν μια από τις μακροβιότερες της Ελληνικής Τηλεόρασης.

Ξεκίνησε να προβάλλεται από τη ΝΕΤ το 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2013 οπότε και τότε η ΕΡΤ έκλεισε - προσωρινά όπως αποδείχθηκε - με κυβερνητική

απόφαση. Το φθινόπωρο του 2013 η εκπομπή ξεκίνησε την προβολή της στον προσωρινό φορέα «Δημόσια Τηλεόραση» και στην πορεία από τον Μάιο του 2014 εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΝΕΡΙΤ.

Από το 2015 μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ μέχρι το 2017 η εκπομπή προβαλλόταν από την ΕΡΤ1 και το 2018 μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ2.

Το 2019 η Βίκυ Φλέσσα ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί.

Σε συνέντευξή της τον Μάϊο του 2025 στο Action 24 η Βίκυ Φλέσσα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της ΕΡΤ.

«Με τη νέα διοίκηση της ΕΡΤ, τον νέο πρόεδρο, Γιάννη Παπαδόπουλο, συζητάμε για κάτι καινούργιο και ίσως τον Σεπτέμβριο να υπάρχει μια άλλη εκπομπή και όχι αυτή που έκανα» είχε πει τότε χαρακτηριστικά.

Πράγματι η δημοσιογράφος θα επιστρέψει την επόμενη σεζόν στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας έχει εγκριθεί ήδη η νέα της εκπομπή, ιστορικού και επιμορφωτικού περιεχομένου.

Θα «βγει» στον «αέρα» την επόμενη τηλεοπτική σεζόν από τον Σεπτέμβριο του και ενδεχομένως να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΡΤ3 που είναι πλέον ο σταθμός που προάγει εκτός από την Ελληνική περιφέρεια και τον πολιτισμό.