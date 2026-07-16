Πάρος: 23χρονος εμβόλισε μοτοσικλέτα αστυνομικού για να ξεφύγει - Τον ερευνούσαν για ναρκωτικά

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Πάρο, όταν ένας 23χρονος εμβόλισε μοτοσικλέτα που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που συμμετείχε στην επιχείρηση, στην προσπάθεια του να διαφύγει.

Ωστόσο ο 23χρονος δεν τα κατάφερε και συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του, όταν ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και, κατά περίπτωση, οπλοκατοχή.

Η υπόθεση εξελίχθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που είχε στηθεί μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και διακριτική επιτήρηση.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν από τους κατηγορούμενους να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος είχε ενταχθεί στην επιχείρηση για την υποστήριξη των συναδέλφων του.

Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει οδηγώντας επικίνδυνα, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 23χρονος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών σε συνεργασία με συνομήλικό του, ο οποίος φέρεται να απέκρυπτε τις ναρκωτικές ουσίες στην κατοικία του.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 544,9 γραμμάρια κοκαΐνης, 309,4 γραμμάρια κάνναβης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 2.730 ευρώ και ένα ρόπαλο. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.