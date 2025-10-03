Πάρος: 40χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος στη Νάουσα - Στο σημείο κλιμάκιο του εγκληματολογικού

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένουν οι τοπικές αρχές για αιματηρό συμβάν στην Πάρο και πιο συγκεκριμένα στη Νάουσα, όπου ένας 40χρονος αφγανικής καταγωγής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, στην Πάρο μεταβαίνει κλιμάκιο του εγκληματολογικού εργαστηρίου από τη Σύρο, με τον 40χρονο να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι.

Τον νεκρό άνδρα εντόπισε ο εργοδότης του. Ο 40χρονος εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος και έμενε μόνος του στο σπίτι.

Το πρωί θα πήγαινε για δουλειά, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ και έτσι ο εργοδότης του τον αναζήτησε στο σπίτι του, όπου τον βρήκε νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.