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Πάρος: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά – Το πρωί φτάνουν ενισχύσεις από την Αθήνα

Συνεχίζεται όλη τη νύχτα η μάχη με τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο – Νέες ενισχύσεις αναμένονται το πρωί από την Αθήνα.

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Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | eurokinissi
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Συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάρο, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και η οποία αναζωπυρώθηκε αργά τη νύχτα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα.

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