Πάρος: Ανήλικοι πλαστογράφησαν ταυτότητες για να μπορέσουν να μπουν σε κλαμπ και συνελήφθησαν

Στη σύλληψη τριών 17χρονων προχώρησαν οι Αρχές στην Πάρο, καθώς φέρονται να πλαστογράφησαν τα ψηφιακά δελτία ταυτότητάς τους, ώστε να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να μπορέσουν να μπουν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου, κατά τη διερεύνηση περιστατικού διακομιδής ανηλίκου στο Κέντρο Υγείας Πάρου, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις ανήλικοι είχαν αλλοιώσει, μέσω ψηφιακής επεξεργασίας, την ημερομηνία γέννησης του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας που είχαν ανακτήσει από το Gov.gr, ώστε να φαίνονται ενήλικοι.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
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