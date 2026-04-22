Παρουσία Τσίπρα σε παρουσίαση βιβλίου με πολλά (κρυφά) μηνύματα - Οι αποκαλύψεις για Μπουτάρη και Χαρδαλιά

Πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ζυμώσεων στην κεντροαριστερά βρέθηκαν τόσο στο πάνελ των ομιλητών όσο και στην αίθουσα για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, «Γιάννης Μπουτάρης- Η πολιτική αλλιώς», με τα βλέμματα στραμμένα στον Αλέξη Τσίπρα, ενόψει και των ανακοινώσεων του για το νέο κόμμα.

Αν και ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει άμεσα ή έμμεσα για τις μελλοντικές του κινήσεις, ωστόσο οι παρουσίες στο κοινό της εκδήλωσης μαρτυρούσαν, κατά ορισμένους, τη νέα σύνθεση που θα μπορούσε να έχει ο χώρος του προοδευτικού κόσμου.

Στην παρουσίαση βρέθηκαν νυν και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ανεξάρτητοι βουλευτές αλλά και πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως οι Ελένη Αυλωνίτου, Αντώνης Σαουλίδης, Γιώργος Βασιλειάδης, Κώστας Ζαχαριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Όλγα Γεροβασίλη, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Γιάννης Μπαλάφας, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Αθηνά Λινού, Γιώργος Μπουλουμπασάκος, Δημήτρης Καρύδης,

Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Άννα Παπαδοπούλου, Κατερίνα Μπατζελή και Φερχάτ Οζγκιούρ.

Πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε και η συνύπαρξη στο ίδιο πάνελ του Αλέξη Τσίπρα με τον Χάρη Δούκα αλλά και με τον Γιάννη Μώραλη, ενώ και η παρουσία του Νίκου Χαρδαλιά έδωσε ένα ενδιαφέροντα τόνο καθώς αποκαλύφθηκε και το πώς έγινε η γνωριμία του με τον πρώην πρωθυπουργό, πριν 17 χρόνια όταν εκείνος ήταν δήμαρχος Βύρωνα και ο Αλέξης Τσίπρας είχε αναλάβει ένα τεχνικό έργο.

Μάλιστα, είδηση αποτέλεσε το γεγονός πως η Συμφωνία των Πρεσπών έφερε κοντά τους Τσίπρα - Δούκα, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων, παρά τη διαφορετική στάση του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο, τάχθηκε υπέρ και στάθηκε στην «καθαρή θέση», όπως είπε, του αείμνηστου δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον πρώην πρωθυπουργό να σημειώνει την «πατριωτική τοποθέτηση» του Γιάννη Μπουτάρη τότε στο συγκεκριμένο θέμα. Θυμήθηκε και τον διάλογο που είχαν λέγοντας «Δε θα ξεχάσω μια συζήτηση που κάναμε οι δυο μας, με τον Λεωνίδα ανάμεσά μας, στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη.

«Όταν με ρώτησε: Ρε συ Πρόεδρε, είσαι σίγουρος ότι θα το αντέξεις;

Εδώ οι δικοί μου και κάνουν τις πάπιες.

Του απάντησα ότι δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση και να μη το τολμήσω.

Και τότε σαν να έλαμψε το πρόσωπό του.

Προχώρα ρε κι εγώ θα το στηρίξω όσο μπορώ.

Και η αλήθεια είναι ότι στάθηκε δίπλα στην επιλογή του ορθολογισμού και της προόδου. Και απέναντι στο πιο ακραίο κύμα εθνικιστικού λαϊκισμού που έχει δει η χώρα μας. Τόσο απέναντι, που δεν δίστασε ακόμη και σωματικά να εκθέσει τον εαυτό του στο μίσος και τη βιαιότητα των εθνικιστών. Θέλω απλά να θυμίσω ότι σε αυτή τη μάχη, που αποτέλεσε μια από τις πιο κλασσικές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον πατριωτισμό και την πατριδοκαπηλία, ανάμεσα στην πρόοδο και την συντήρηση. Κάποιοι επιλέξαμε με κόστος την προοδευτική και τη πατριωτική τοποθέτηση. Και κάποιοι, όχι μόνο από τη δεξιά, τη ψηφοθηρία και τη πατριδοκαπηλία. Ο Μπουτάρης ήταν ένας από εμάς».