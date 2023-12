Party Safe- Play Safe: Η Generation Act συμβουλεύει τους νέους για τη χρήση ναρκωτικών

Θα τους συναντήσει κανείς σε κάποιο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, σε διάφορα φεστιβάλ ή σε queer clubs που συχνάζει μεγάλη μερίδα του νεανικού πληθυσμού. Όταν κάποιος μπορεί να μην αισθάνεται καλά από τη χρήση ναρκωτικών ή βιώνει bad trip, θα είναι εκεί για να τον καθησυχάσουν και να του δώσουν συμβουλές. Εξάλλου, η χρήση ουσιών, είναι συνδεδεμένη με την κουλτούρα της ηλεκτρονικής μουσικής και των parties, τα οποία είναι ένας «χώρος» πειραματισμού.

«Οι ουσίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σαν μέρος της ζωής των ανθρώπων. Ωστόσο, υπάρχει πλήρης άγνοια, είτε, ακόμα χειρότερα, ημιμάθεια που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες και πολύ επικίνδυνες αποφάσεις», λένε οι ίδιοι. Ονομάζονται Generation Act και είναι η πρώτη πρωτοβουλία στην Ελλάδα που βρίσκεται στο πεδίο και ενημερώνει τους νέους για τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών που υπάρχουν στην ηλεκτρονική σκηνή, αλλά και εκείνους που χρησιμοποιούν συνδυαστικά sex και ουσίες (chemsex). Οι ίδιοι έχουν εμπειρία στο κομμάτι της μείωσης της βλάβης από ουσίες αλλά και στο πεδίο της ενημέρωσης και πρόληψης όσον αφορά τις ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές, καθώς έχουν βρεθεί σε θέσεις πρώτης γραμμής -streetwork σε ευπαθείς πληθυσμούς όπως οι χρήστες ουσιών, τα σεξεργαζόμενα άτομα και οι άστεγοι-, έχουν ακαδημαϊκό backround στην ψυχική υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες και κάποια από τα μέλη τους προέρχονται από την κοινότητα της ηλεκτρονικής μουσικής.

Μέχρι να στήσουν την ομάδα τους, δεν υπήρχε κάποια οργάνωση ή φορέας που δραστηριοποιούταν σε περιβάλλοντα ψυχαγωγίας, όπου τα άτομα ενδέχεται να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις ουσίες ή να αναπτύξουν επισφαλείς συμπεριφορές. Η ιδέα προέκυψε ως ανάγκη να σταθούν δίπλα στα πλάσματα των parties, καθώς όταν εκείνοι ήταν μέρος της κοινότητας, δεν υπήρχε κάποια άμεση επιτόπια βοήθεια.

«Το σημαντικότερο είναι πως μέσα από αυτή τη διαδικασία και το δικό μας βίωμα, διαπιστώσαμε πως η πληροφορία που χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε σε κανένα επίπεδο. Αντιθέτως, το μόνο που ανέκαθεν υπήρχε, είναι πολιτικές καταστολής και απαγόρευσης που εν τέλει δεν δίνουν την πληροφορία που χρειάζεται το άτομο και ταυτόχρονα λειτουργούν στιγματιστικά και περιθωριοποιούν όσους κάνουν περιστασιακή -ή και όχι- χρήση», επισημαίνει ο Δημήτρης -διαχειριστής της οργάνωσης και ένας εκ των ιδρυτών του Red Umbrella-, σημειώνοντας ότι στο εξωτερικό υπάρχουν αντίστοιχες οργανώσεις, με χρόνια εμπειρίας και πολλή σημαντική δουλειά.

Όλη η συνέντευξη της Generation Act

Μπορείτε να περιγράψετε τι ακριβώς κάνετε και ποιος είναι ο σκοπός σας;

Δημήτρης, Λίλυ: Δίνουμε τη δυνατότητα για άμεση, ειλικρινή και ουσιώδη πληροφόρηση ακριβώς στο σημείο που βρίσκονται τα άτομα - κυριολεκτικά και μεταφορικά. Συγκεκριμένα, δίνουμε πληροφορίες για ασφαλέστερη χρήση ουσιών, ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές, ανοίγουμε το διάλογο γύρω από ζητήματα όπως τα όρια και η συναίνεση, έχοντας ουσιαστικά ως σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο πλαίσιο διασκέδασης για όλα τα άτομα. Ταυτόχρονα, δίνουμε δωρεάν υλικό μείωσης της βλάβης και υποστηρίζουμε τα άτομα που μπορεί να εμφανίσουνανεπιθύμητες επιδράσεις από τη χρήση ναρκωτικών, συνδράμοντας με εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό. Παρέχουμε και τη δυνατότητα για Drug Checking, μια υπηρεσία που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε τις ουσίες για τυχόν επικίνδυνες προσμίξεις που μπορεί να κοστίσουν την ψυχική ή/και τη σωματική υγεία του χρήστη.

Θεωρείτε πως υπάρχει κενό αναφορικά με τη γνώση γύρω από τις ουσίες; Πόσο επικίνδυνο μπορεί να καταστεί για παιδιά που δεν έχουν εμπειρία στο πεδίο;

Λίλυ: Οι ουσίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σαν μέρος της ζωής των ανθρώπων. Αυτό που υπάρχει, είναι είτε πλήρης άγνοια είτε, ακόμα χειρότερα, ημιμάθεια όπου μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες και πολύ επικίνδυνες αποφάσεις.

Θέλετε να μας πείτε με ποιους τρόπους επηρεάζουν οι διαφορετικές ουσίες τo κάθε άτομο, ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκεται; Πόσο σημαντικό είναι το ψυχολογικό status του εκείνη τη στιγμή;

Νίκος: Η επήρεια μιας ουσίας δεν οφείλεται μόνο στη χημική της σύσταση, αλλά και σε παράγοντες όπως η ψυχολογική κατάσταση του ατόμου, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, όπου ίσως παίζουν και τον σημαντικότερο ρόλο. Η χρήση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και έτσι αναπόφευκτα η απάντηση που θα δίνονταν θα ήταν γενική, ενώ στην πραγματικότητα η επήρεια της κάθε ουσίας είναι κάπως διαφορετική για το κάθε άτομο.

Δημήτρης: Η ψυχολογική κατάσταση του ατόμου, είναι, ίσως, ο πιο σημαντικός παράγοντας για το πως θα του τα “σκάσει” η ουσία, παίζοντας είτε θετικό, είτε αρνητικό ρόλο.

Οι ουσίες που είναι περισσότερο «απενοχοποιημένες», μπορεί να λειτουργήσουν περισσότερο επιβαρυντικά από εκείνες που θεωρούνται πιο «επικίνδυνες»;

Νίκος: Όλες οι ουσίες λειτουργούν επιβαρυντικά, με έναν τρόπο. Ουσίες που είναι περισσότερο «απενοχοποιημένες», όπως για παράδειγμα το αλκοόλ που είναι πιο αποδεκτό και νόμιμο, ενδέχεται να λειτουργήσουν εξίσου επιβαρυντικά με τις πιο «επικίνδυνες». Η διαφορά είναι μόνο στο μυαλό μας, επειδή το αλκοόλ επιτρέπεται. Κατά τα άλλα, αρκεί να σκεφτεί κανείς τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της χρήσης αλκοόλ, αλλά και το γεγονός πως όποιος εθιστεί σε αυτό, δεν μπορεί να το κόψει απότομα, καθώς ο οργανισμός παθαίνει σοκ και μπορεί να του κοστίσει τη ζωή.

Τι πρέπει να προσέξουν οι χρήστες; Την ανάμειξη ουσιών, την καθαρότητά τους, το συνδυασμό τους με αλκοόλ;

Νίκος: Όλα τα παραπάνω! Καλό είναι να μην αναμειγνύονται οι ουσίες μεταξύ τους και ειδικά με αλκοόλ. Για παράδειγμα, η κόκα μπορεί να συνδυάζεται συχνά με αλκοόλ, αλλά αυτό δημιουργεί κοκααιθυλένιο, μια ουσία που είναι ακόμα πιο τοξική για τον οργανισμό από ό,τι η κοκαΐνη ή το αλκοόλ ξεχωριστά.

Τι δεν θα πρέπει να κάνει κάποιος που δοκιμάζει για πρώτη φορά μια ουσία;

Νίκος: Να μην την καταναλώσει μόνος του.

Όταν ο κόσμος που παρτάρει σας βλέπει, με ποιο τρόπο σας αντιμετωπίζει;

Δημήτρης: Ο κόσμος αντιδρά θετικά και ενδιαφέρεται να μάθει τι κάνουμε. Πολλοί χαίρονται που υπάρχει και στην Ελλάδα μια τέτοια πρωτοβουλία.

Υπάρχει κάποιο δύσκολο περιστατικό το οποίο έπρεπε να διαχειριστείτε;

Δημήτρης: Μας έχουν τύχει διάφορα περιστατικά αλλά λειτουργώντας ομαδικά και σε καλή συνεννόηση με τους διοργανωτές, τα χειριστήκαμε αποτελεσματικά.

Αν κάποιος αντιμετωπίζει παρενέργειες από υπερβολική χρήση ουσιών, μέχρι που μπορεί να φτάσει η δική σας παρέμβαση;

Λίλυ: Η δική μας παρέμβαση εστιάζει κυρίως στο να καθησυχάσουμε και να υποστηρίξουμε το άτομο ώστε να διαχειριστεί την παρούσα συνθήκη. Αν παραστεί ανάγκη, μπορούμε να παρέχουμε Πρώτες Βοήθειες, καθώς η ομάδα έχει πάρει τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις.

Σε προσωπικό επίπεδο, έχετε bad trip-άρει με ουσίες στο παρελθόν; Αν ναι, πως το διαχειριστήκατε; Τότε είχατε τη γνώση που έχετε σήμερα;

Νίκος: Φυσικά έχει τύχει και σε εμάς και δεν είχαμε τη γνώση που είχαμε σήμερα. Υπήρξαν φορές που το ζήσαμε και το διαχειριστήκαμε μόνοι μας, αλλά υπήρξαν και φορές που είχαμε δίπλα μας άτομα που εμπιστευόμασταν και μας βοήθησαν να διαχειριστούμε την κατάσταση.

Ποιες είναι οι συμβουλές που θα δίνατε στους ανθρώπους των πάρτι; Τι θα πρέπει να προσέχουν ώστε να είναι ασφαλείς;

Νίκος, Δημήτρης: Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσε να έχει κανείς υπόψη. Κάποιες προτάσεις που θα δίναμε, θα ήταν να μην κάνει κανείς χρήση μόνος του, αν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία drug checking να τσεκάρει την ουσία, να ξεκινήσει με μια χαμηλή δόση (start low - go slow) ή να μην αναμείξει τις ουσίες (leave the mixing to the dj). Πάνω απ' όλα όμως, είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας τους φίλους μας και τους γύρω μας. Η αίσθηση της κοινότητας είναι αυτό που μπορεί να μας προσφέρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Κάποιοι μπορεί να πάρουν ένα διεγερτικό ναρκωτικό και μετά να προσπαθήσουν να κατευνάσουν την δράση του με ένα κατασταλτικό. Θέλετε να μας πείτε για τη συγκεκριμένη περίπτωση;

Νίκος: Είναι μια συνήθης πρακτική που μπορεί μεν φαινομενικά να λειτουργεί, αλλά στην ουσία επιβαρύνει τον οργανισμό με παραπάνω τοξικότητα. Ελλοχεύει επίσης ο κίνδυνος της υπερδοσολογίας, καθώς όταν το άτομο νιώσει καλύτερα επειδή έχουν καταλαγιάσει οι επιδράσεις του διεγερτικού, κατά πάσα πιθανότητα θα το ξαναπάρει.

Στην περίπτωση bad trip, τι θα πρέπει να κάνουν οι φίλοι του ατόμου που είναι μαζί του;

Νίκος: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, καθώς αυτό εξαρτάται από την κάθε ουσία. Σίγουρα όμως χρειάζεται να κάνουν δύο πράγματα, να παραμείνουν στο πλάι του και να αναζητήσουν βοήθεια, είτε από ομάδα party awareness, είτε από διασώστες.

Θέλω να μας πείτε για την απελευθέρωση που μπορεί να προκαλούν οι ουσίες, η οποία μπορεί να επισκιάσει πολλές φορές όρια και να δίνει χώρο σε παραβιαστικές συμπεριφορές. Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό;

Λίλυ: Είναι γεγονός πως η χρήση ουσιών μπορεί να άρει τις αναστολές και να θολώσει τα όρια, δίνοντας έτσι χώρο σε παραβιαστικές συμπεριφορές. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο, είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση.

Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη ενημέρωσης στην Ελλάδα αναφορικά με τα πάρτι, το ασφαλές σεξ, τις ουσίες; Υπάρχει ταμπού ή απλά αδιαφορία;

Δημήτρης: Γιατί στην ελληνική κοινωνία υπάρχει υποκρισία. Η κατάσταση είναι μπροστά μας και εμείς κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε. Φοβόμαστε να αγγίξουμε το θέμα. Όμως, όσο αφήνεις κάτι στο σκοτάδι, αυτό γίνεται περισσότερο προβληματικό. Η λύση είναι να το φέρεις στο φως και να μιλήσεις ανοιχτά γι' αυτό, χωρίς περιστροφές. Ό,τι και να πω εγώ σε έναν νέο για την επίδραση της κόκας, αν θέλει να κάνει, θα κάνει. Συνεπώς το καλύτερο που έχω να κάνω, είναι να φροντίσω να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Θα του πω να μην μοιραστεί το καλαμάκι του με άλλους γιατί μπορεί να κολλήσει κάτι ή θα του μιλήσω για τα σημάδια του overdose και τι να κάνει.

Που μπορεί κάποιος να σας βρει;

Νίκος: Μπορεί κανείς να μας συναντήσει σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, club, φεστιβάλ κτλ, στα social media facebook και instagram και στο site μας www.generationact.gr όπου μπορεί να διαβάσει και να πάρει πολύ περισσότερες πληροφορίες.