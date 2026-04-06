Η συνταγή για το πιο αφράτο πασχαλινό τσουρέκι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Τα πιο αφράτα και φουσκωτά πασχαλινά τσουρέκια που έχετε φτιάξει είναι αυτά. Φανταστική συνταγή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και το argiro.gr βήμα βήμα.

Υλικά

Για την ενεργοποίηση της μαγιάς

100 γρ. μαγιά νωπή

40 γρ. ζάχαρη

80 γρ. χλιαρό νερό

Για το διάλυμα αυγού

1 κρόκο

1 κ.σ. ζάχαρη

2 κ.σ. νερό

Για τη ζύμη

250 γρ. φρέσκο βούτυρο

300 γρ. ζάχαρη

3 μεγάλα αβγά

2 κρόκους από μεγάλα αβγά

350 γρ. φρέσκο γάλα πλήρες

1.100 γρ. αλεύρι δυνατό για τσουρέκι

1/2 κ.γ. αλάτι

3 δάκρυα μαστίχας κοπανισμένα σε σκονη

2 κ.γ. κοφτά μαχλέπι κοπανισμένο

50 γρ. λιωμένο φρέσκο βούτυρο

Φιλέ αμύγδαλου.

Βήμα βήμα η συνταγή

Ενεργοποίηση μαγιάς

Ξεκινάμε τη συνταγή για τσουρέκια αφράτα, ενεργοποιώντας πρώτα τη μαγιά.

Τη διαλύουμε σε μπολ, προσθέτουμε τη ζάχαρη και το νερό.

Ανακατεύουμε, σκεπάζουμε και αφήνουμε για 5-10 λεπτά να αφρίσει η επιφάνεια, δείγμα ότι ενεργοποιήθηκε η μαγιά για τα τσουρέκια.

Αν δεν βρείτε φρέσκια μαγιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 4 φακελάκια ξερή μαγιά που θα την ενεργοποιήσετε όπως ακριβώς σας λέω παραπάνω.

Για τη ζύμη

Σε κατσαρόλα, βάζουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη σε χαμηλή φωτιά και αφήνουμε να λιώσουν ανακατεύοντας με το σύρμα.

Τα αποσύρουμε από τη φωτιά.

Χτυπάμε σε μπολ τα αυγά με τους κρόκους και το γάλα και τα προσθέτουμε ανακατεύοντας στο ζεστό βούτυρο.

Το μείγμα δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 35°C.

Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το αλάτι, το αλεύρι για τσουρέκι, την ενεργοποιημένη μαγιά και το μαχλέπι με τη μαστίχα (τριμμένα σε σκόνη).

Προσθέτουμε τα υγρά υλικά.

Ζυμώνουμε με το γάντζο ζυμώματος της κουζινομηχανής για 10 λεπτά μέχρι η ζύμη να σηκώνεται όλη μαζί και να σχηματίζει κόρδες.

Δεν πρέπει να κολλάει στα χέρια. Πρέπει να είναι απαλή, βουτυράτη και να πέφτει. Να μην είναι σφιχτή.

Βουτάμε τα χέρια σε λιωμένο βούτυρο και διπλώνουμε τη ζύμη.

Το επαναλαμβάνουμε 3-4 φορές δημιουργώντας διπλώματα στη ζύμη.

Τη βάζουμε στον κάδο ή σε μεγάλο μπολ (υπολογίστε ότι στο τέλος θα πάρει 3 φορές τον όγκο της) και την σκεπάζουμε καλά να μην κάνει πέτσα.

Την αφήνουμε να τριπλασιαστεί σε όγκο, για περίπου 3 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Όταν βυθίζουμε το δάχτυλο στη ζύμη και δεν έχει επαναφορά το βαθούλωμα, τότε είναι έτοιμη.

Για το πλάσιμο - φούσκωμα

Αδειάζουμε τη ζύμη στον πάγκο και τη χωρίζουμε σε 3 μέρη (3 μεγάλα τσουρέκια) ή σε περισσότερα μέρη ανάλογα με το πόσα τσουρέκια αφράτα θέλουμε.

Πλάθουμε τα Πασχαλινά τσουρέκια.

Τα βάζουμε σε λαμαρίνα με λαδόκολλα.

Τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να φουσκώσουν σε σβηστό φούρνο για 2 ώρες.

Γίνονται τριπλάσια.

Βάζουμε όλα τα υλικά για το διάλυμα αυγού σε ένα μπολ τα χτυπάμε με ένα πιρούνι και αλείφουμε ολόγυρα τα εύκολα τσουρέκια για το Πάσχα.

Αφήνουμε για ακόμα 10 λεπτά να σταθούν και να τεντώσουν καλά τα τσουρέκια (γιατί με το άλειμμα συρρικνώνονται και πέφτουν ελαφρά).

Αν θέλουμε πασπαλίζουμε αμύγδαλο φιλέ ή ζάχαρη.

Για το ψήσιμο

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 160°C αέρα για 40 λεπτά περίπου. Αν πάρουν γρήγορα χρώμα εξωτερικά, ανοίξτε λίγο την πόρτα του φούρνου να πέσει η θερμοκρασία του ή χαμηλώστε ελαφρά το φούρνο σας ώστε να ψηθούν σωστά μέχρι μέσα.

Αν τα πασχαλινά τσουρέκια είναι μικρά θέλουν λιγότερο χρόνο ψησίματος. Περίπου 20 λεπτά.

Αφού κρυώσουν καλά τα τυλίγουμε με μεμβράνη για να διατηρηθούν μαλακά τα πασχαλινά μας τσουρέκια.

Αυτή η δόση μας δίνει ζύμη τσουρεκιού γύρω στα 2.300 γρ. έτοιμη ζύμη για πλάσιμο.

Μπορείτε να φτιάξετε 3 μεγάλα τσουρέκια ή πολλά μικρότερα.

Αν φτιάξατε 3 μεγάλα είναι πιο σωστό να χρησιμοποιήσετε 3 ταψιά γιατί φουσκώνουν πολύ.

Αν πλάσετε μικρά τσουρέκια για το Πάσχα, αφήστε αρκετό χώρο μεταξύ τους γιατί γίνονται διπλάσια.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αναφέρει ότι ο χρόνος αναμονής για να σας γίνουν τα πασχαλινά τσουρέκια όπως περιγράφονται είναι γύρω στις 5 ώρες.