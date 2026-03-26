Πάσχα 2026: Πότε ανοίγουν τα καταστήματα; Δείτε το αναλυτικό εορταστικό ωράριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ξεκινά την Πέμπτη 2 Απριλίου το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα 2026, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Εμπορικών Συλλόγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές τους αγορές με διευρυμένο ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στην Αθήνα:

Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη: 09:00 – 21:00 (συνεχές ωράριο).

Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 – 19:00.

Μεγάλο Σάββατο: 09:00 – 15:00.

Κυριακή & Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά (Αργία).

Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή των Βαΐων (5/4), με προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 16:00 για την Αθήνα και 11:00 – 18:00 για τη Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη, τα εμπορικά θα λειτουργούν τις καθημερινές της Μεγάλης Εβδομάδας από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα κλείσουν στις 16:00. Από την Τρίτη του Πάσχα, η αγορά επανέρχεται στους κανονικούς της ρυθμούς.